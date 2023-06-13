شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين.. ومؤتمر صحفى لإعلان التفاصيل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح طارق مرتضى، المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، أن غلق باب الترشح للانتخابات سوف يكون اليوم الثلاثاء الساعة 5 مساء، وبعدها يجتمع الفنان مصطفى كامل بكل المرشحين الذين قدموا أوراقهم الانتخابية، في جو أسرى داخل النقابة لإعلان تفاصيل مهمة تخص المرحلة الانتخايية القادمة، وسوف يُعقد مؤتمر صحفى فور غلق باب الترشيح لإعلان قائمة الأسماء النهائية للمرشحين.

وكان مصطفى كامل قد وجه الدعوة لكل المرشحي، وجاء نصها كما يلي: "يشرفنى دعوة السادة الزملاء المرشحين للانتخابات غدا الثلاثاء الساعة الخامسة عصرا بإذن الله لحضور جلسة أبناء البيت الواحد.. بيت الجميع نقابة الموسيقيين.. كل الحب والاحترام والتقدير لكل الزملاء بلا استثناء".

وأضاف المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية أن هناك عددا من المفاجآت ستُعلَن خلال المؤتمر الصحفي الذي سيُعقَد على هامش اجتماع النقيب بالمرشحين.