شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى "رايحة جاية" بين مسرحية "سيدتى أنا" وفيلم "أولاد حريم كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة داليا البحيرى تصوير مشاهدها في فيلم "أولاد حريم كريم" بشبرامنت، وفى نفس الوقت تواصل عرض مسرحيتها "سيدتى أنا" على المسرح القومى، التي يشاركها فيها البطولة نضال الشافعى، وتنسق داليا بين الفيلم والمسرحية، خاصة أن المسرحية تبذل فيها جهدًا كبيرًا من خلال المشاهد الاستعراضية التي تقدمها خلال العرض المسرحى.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، وتستكمل داليا شخصية مها شكرى التي جسدتها في الجزء الأول والمتزوجة من حسين (خالد سرحان) ولديهما ابن كريم الذى كان طفلاً وأصبح شابًا ويجسد دوره تيام مصطفى قمر.

وكانت الفنانة داليا البحيرى قد أعربت عن سعادتها بالوقوف على المسرح القومى وقالت لـ"الخليج 365": أنا فخورة جدا بالوقوف على المسرح القومى والانضمام لفريق عمل مسرحية "سيدتى أنا" لكن بصراحة مرعوبة؛ لأنها مهمة صعبة ومجهود ضخم، وأتمنى أن تحقق نجاحا مع الجمهور بقدر جهدنا في الإعداد لها.

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من ساندها في هذا العمل وأعطاها طاقة إيجابية بداية من المؤلف والمخرج محسن رزق مرورا بكل زملائها في المسرحية.

واختتمت تصريحها بأنها تشرفت بهذا العمل وتدعو كل الأسر المصرية لمشاهدة المسرحية.

وقد تم بدء عرض مسرحية "سيدتى أنا" يوم الخميس، على خشبة المسرح القومى الذى يديره الفنان أيمن الشيوى.

"سيدتى أنا" عن رائعة برنارد شو، بجمليون، دراماتورج للمخرج محسن رزق، وبطولة النجوم داليا البحيرى، نضال الشافعى، فريد النقراشى، محمد الدسوقى، ومجموعة من نجوم المسرح القومى، موسيقى محمود طلعت، استعراضات مصطفى حجاج، أمينة سالم، لبنى عبد العزيز، وآخرون.