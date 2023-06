شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Spider Man: ACROSS THE SPIDER VERSE يحقق 313 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "Spider-Man: Across The Spider-Verse" في دور العرض حول العالم 313 مليون دولار، وتجاوز الفيلم لشركة سونى بكتشرز التوقعات، وفقًا لشركات التوزيع ، حيث حظى بتقييمات رائعة بلغت 95 % على موقع روتين توميتوز وأحدث ضجة قوية للمشاهدين المنتظرين الجزء الجديد لفيلم ” Spider-Man: Across The Spider-Verse” الحائز على جائزة الأوسكار.

كلف فيلم "Spider-Man: Across The Spider-Verse"، الذى يوسع مفهوم تخطى الأكوان بشكل كبير، 100 مليون دولار، أى ما يقرب من نصف كلفة إنتاج فيلم كوميكس تقليدى متوسط.

الفيلم، الذى رعاه الكاتب والمنتج فيل لورد وكريستوفر ميلر، هو الجزء الثانى فى ثلاثية ستختتم بفصل ثالث سيصدر العام المقبل. كما أن أداء فيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse فى الخارج بلغ 88.1 مليون دولار.



Spider-Man Across The Spider-Verse