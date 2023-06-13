شكرا لقرائتكم خبر عن ورش فنية صيفية للأطفال بالأوبرا خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تلقي طلبات الالتحاق بالورش الفنية التى تقام تحت إشراف الإدارة العامة للمعارض والمتاحف بقاعة صلاح طاهر لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال والشباب من عمر 7 سنوات حتى 17 سنة خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويشارك فى الورش مجموعة من اساتذة الكليات الفنية والفنانين المحترفين من صالون مصر للتصوير الضوئي في مجالات (الرسم، الخزف، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، أعمال من السلك والمشغولات الجلدية) وذلك خلال الفترة من 9 يوليو حتى 8 أغسطس بقاعة صلاح طاهر وبهو المسرح المكشوف.

وفى الختام يقام معرض لنتاج الورش من الأعمال الفنية يُمنح فيه المشاركين شهادة بإجتياز الدورة التدريبية .

يذكر ان ورش العمل التشكيلية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية تأتى إمتدادا لخطواتها الرامية الى نشر الوعى الفنى والثقافى وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والاطفال بهدف خلق جيل جديد قادر على تذوق وانتاج الفنون الجادة مما يسهم فى بناء المجتمع المصرى .







