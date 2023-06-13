شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت فى سن صغيرة واشتهرت وهى طفلة أمام كبار النجوم.. ذكرى رحيل إكرام عزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنانة إكرام عزو، التي رحلت في 13 يونيو 2001، والتي تعد أصغر فنانة اشتهرت منذ طفولتها بسبب لماضتها التي كانت تظهر بها حتى أن الكثير يطلقون عليها "لمضة السينما المصرية"، وتربعت في قلوب محبيها بسبب الابتسامة التي رسمتها على وجوههم.

بدأت الفنانة إكرام عزو مسيرتها الفنية بفيلم "من أجل حبي" مع الفنان فريد الأطرش وماجدة، ولكن بدأت طريق الشهرة عندما لعبت دور ولد من خلال تجسيدها دور ابن شادية في فيلم "المرأة المجهولة" وكان يبلغ عمرها وقتها 3 سنوات فقط وغنت لها شادية وقتها أغنيتها الشهيرة "سيد الحبايب".

وظهرت بعد ذلك مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، من خلال فيلم "الفانوس السحرى"، وهى الطفلة التي كانت تبكى بسبب عدم امتلاكها فانوس جديد، ليقوم إسماعيل ياسين وقتها بشراء فانوس لها رغم أنه لا يملك المال حتى يطعم نفسه.

"أربعة يا ماما" هذه الجملة عالقة في أذهان الكثير من عشاق السينما وهى المقولة التي كانت تقولها الفنانة إكرام غزو في طفولتها من خلال مشاركتها في فيلم "عائلة زيزى" وهو الاسم الذى تم نسبه الى اسم شخصيتها التي تجسدها، حيث جسدت دور "زيزى" وشارك في بطولة الفيلم، كلا من سعاد حسنى، احمد رمزى، فؤاد المهندس، عقيلة راتب.

وقدمت الفنانة إكرام عزو الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة وعددهم 23 فيلما هم، من أجل حبى، المرأة المجهولة، بين السماء والأرض، الفانوس السحرى، العملاق، الرباط المقدس، البنات والصيف، لا تذكرينى، غدا يوم اخر، السبع بنات، يوم الحساب، هذا الرجل أحبه، امرأة في دوامه، اللص والكلاب، عائلة زيزى، زوجة ليوم واحد، بطل للنهاية، امرأة على الهامش، شباب وحب ومرح، المانشيت الأحمر، الرسالة الأخيرة، عواصف، الزوج العازب.