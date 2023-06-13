شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة وش السعد.. انتعاشة سينمائية للفنان أحمد فهيم بـ 3 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل جعفر العمدة نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في شهر رمضان المنقضى، وبالتالي كان لهذا النجاح صدى كبيرًا على أبطال العمل، فكان وش السعد على الكثير من فريق عمل المسلسل، ومن بين هؤلاء الفنان أحمد فهيم الذى جسد دور "سيد" شقيق "جعفر العمدة" محمد رمضان، واستطاع أن يضع بصمة كبيرة لدى الجمهور وعشاق الدراما الرمضانية لتميزه وبراعته في أدائه التمثيلى.

كان لتميز أحمد فهيم في مسلسل "جعفر العمدة" ومسلسل "عملة نادرة" سبباً في دخول أعمال أخرى ولكن هذه المرة من خلال السينما، فقد شارك في عيد الفطر الماضى من خلال فيلم "ابن الحاج أحمد" حيث ظهر كضيف شرف خلال مشهدين يجسد خلالهما أحد رجال العصابة التي يتورط بها شيكو ووالده، وسط مفارقات كوميدية كثيرة.

واستكمالاً لهذا النجاح ينتظر الفنان أحمد فهيم عرض فيلمين في عيد الأضحى، هما، الأول "مستر إكس" بطولة أحمد فهي وهنا الزاهد ومحمد أنور وبيومي فؤاد وأوس أوس ورحاب الجمل، ويظهر أحمد فهيم كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، أما العمل الثانى فهو فيلم "أبو نسب" بطولة النجم محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدوانى وهالة فاخر وغيرهم.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.