أكرم حسنى يخوض أولى بطولاته السينمائية المطلقة فى فيلم "العميل صفر"

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القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم أكرم حسنى أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما بفيلم "العميل صفر" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى بعد فترة طويلة من توقف التحضيرات وتغيير فريق العمل بالكامل، حيث تسبب ذلك فى تاخير خطوة البطولة بالنسبة لاكرم لمدة عامين كاملين.

حقق أكرم حسنى عدة نجاحات حققها اكرم فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم افلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

وفى سياق آخر يشارك أكرم حسنى كضيف شرف في فيلم "مستر اكس" مع النجم أحمد فهمى والمنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.