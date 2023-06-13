شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الموسيقار أشرف أبو زيد الليلة بمسجد الصديق بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى عائلة الراحل الموسيقار اشرف أبو زيد العزاء اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، حيث رحل الموسيقار أول أمس الأحد بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت أمس جنازته من مسجد الصديق بعد صلاة الظهر، بحضور عدد كبيرمن النجوم فى مقدمتهم كريم عبد العزيز، وهانى سلامة وأمير شاهين وأحمد عصام وأحمد عادل وكريم عبد الوهاب وحسين زكريا وهيثم البيطار، وليد غزولى، وكان فى استقبالهم أشقاء الراحل كريم أبو زيد واحمد أبو زيد.

يُشار إلى أن الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست السينمائي محمود أبو زيد، من مواليد عام 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ووضع الموسيقى التصويرية لمجموعة من المسلسلات منها مسلسل الدوائر المغلقة عام 1997 بطولة فاروق الفيشاوي ورغدة وخالد زكي ورانيا فريد شوقي، ومسلسل ولي العهد بطولة حمادة هلال، ومسلسل زواج بالإكراه وحب لا يموت والسبع بنات، وهو الموزع الموسيقي لمسلسل العمة نور بطولة نبيلة عبيد.

ومحمود أبو زيد توفي عام 2016، عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت آخر أعمال بون سواريه عام 2010 بطولة غادة عبد الرازق وحسن حسني.