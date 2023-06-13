شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل والده السعودية رجوة ترتكب خطاء صادم في زفاف الحسين وتحرج زوجها وردت فعل غاضبه منه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قل ودعاً للسكر معجزه ربانية.. مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص "السكر" في الدم ويفتت الحصى في "الكلى" ولهو فوائد لا تحصى ولا تعد تعرف عليه ! 13 يونيو / 2023

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