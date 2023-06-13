شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينتهى من تصوير فيلمه الجديد "تاج" والعرض فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسنى صباح اليوم من تصوير فيلمه الجديد "تاج"، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن النجم تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا فى تونس يوم 15 شهر يونيو الحالى، ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

يذكر أن تامر حسنى شارك مؤخرا فى حفل السوبر المصرى بين الأهلى وبيراميدز الذى أقيم بالإمارات وقام بغناء عدد من أغنياته الشهيرة، وسط تفاعل الحضور، وأعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في الحفل من خلال حسابه على "إنستجرام".

ونشر تامر حسني فيديو من مشاركته في المباراة، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي كأس السوبر المصري وحظ أفضل لنادي بيراميدز، وكل الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على كرم الاستقبال".

وتابع: "شكرًا لجماهير مصر اللي حضروا المباراة وكل الجنسيات العربية الشقيقة وشكرًا لمحبيني الكرام اللي شرفوني النهاردة كل الشرف بحضورهم الكبير، من كل قلبي كل الشكر لـ سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي وشكرًا للإعلامي الكبير هيثم الحمادي محبتكم في قلبي".