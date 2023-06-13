شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لـ جنا عمرو بعد وصولها لـ18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة الشابة جنا عمرو صورة لها على إنستجرام وهى تحتفل بعيد ميلادها الـ18، وعلقت عليها "ياه عدى وقت طويل أنا دلوقتى كملت 18 عاما وحشتونى جدا".

كانت قد جنا عمرو شاركت وهى طفلة فى العديد من الأعمال الدرامية منها فيلم "سامى أكسيد الكربون" مع النجم هانى رمزى، وفيلم "مستر أند مسيز عويس" مع النجم حمادة هلال، و فيلم "توم أند جيمى" مع هانى رمزى، وفيلم "حصل خير" مع محمد رمضان وسعد الصغير، وفيلم "خطة جيمى" مع ساندى ولطفى لبيب، وأخيرا فيلم "فوبيا" مع رامى غيط وعمرو رمزى، كما قدمت برنامجها الشهير "الليلة مع جنا".



جنا عمرو جنا عمرو