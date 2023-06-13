شكرا لقرائتكم خبر عن 60 عامًا على قصة حب نادية لطفى وشكرى سرحان فى فيلم "سنوات الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الثلاثاء، 60 عامًا على عرض فيلم "سنوات الحب"، حيث عرض فى 13 يونيو 1963، ومن بطولة نادية لطفى، شكرى سرحان، ليلى طاهر، محمد عوض، سهير زكى، محمود عزمى، وزينب صدقى وتأليف أمين يوسف غراب وإخراج محمود ذو الفقار.

وتدور أحداث الفيلم عن "عادل" الذى يتعرف على "نادية" ويوعدها باللقاء، لكنه لا يتمكن من مقابلتها لسفره إلى الخارج لاستكمال دراسته، يرسل لها خطابًا مع أحد أقاربه لكنه يهمل الأمر ولا يذهب إليها، يمتد الفراق بينهما حتى تسلل اليأس لقلبها، وتضطر أن تستجيب للأمر الواقع وتعلن خطبتها على "فتحى" وتتوالى الأحداث.

ونادية لطفى اسمها الحقيقى بولا محمد مصطفى شفيق، ويعود الفضل للمنتج والمخرج رمسيس نجيب فى إطلاق اسم الشهرة عليهأ، إذ رأى أن اسمها صعب على الجمهور، وبينما كان يشاهد فيلم "لا أنام" بطولة فاتن حمامة أعجبه اسم نادية لطفى أو الشخصية التى جسدتها سيدة الشاشة العربية فى الفيلم الشهير، لذا قرر أن يطلق على اكتشافه الجديد نفس الاسم.

وقدمت أول أعمالها فى السينما عام 1958 من خلال فيلم "سلطان" رفقة النجوم فريد شوقي وأحمد مظهر وتوفيق الدقن وبرلنتى عبد الحميد، عن قصة لجليل البنداري وسيناريو عبد الحي أديب ونيازي مصفى وحوار السيد بدير، ومن إخراج نيازى مصطفى.