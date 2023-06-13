شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بفستان مميز أثناء سيرها مع ابنها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت المغنية والممثلة الشهيرة جينيفر لوبيز، خلال أحدث إطلالة لها مؤخراً، حينما ارتدت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا فستانا طويلا منقوشا وحذاء بكعب عالٍ أثناء نزهة الغداء مع ابنها، وكلاهما يبلغ من العمر 15 عامًا.

وعندما وصلوا إلى المطعم شوهدت المغنية وهى تفتح الأبواب لمساعدة أطفالها على الخروج من السيارة، وتميزت بملابسها وإطلالتها الساحرة.



جينيفر لوبيز

وكانت عدسات المصورين التقطت صورة أيضاً للممثل بن أفليك في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا يوم الخميس الماضى، وهو يتناول الغداء مع ابنته سيرافينا، وذلك بعد وقت قصير على نزهته مع شقيقها، ما يدل على أن أفليك يحرص خلال الفترة الحالية على الاهتمام بأبنائه من جينيفر لورانس، ويضعهم ضمن أولوياته في حياته الجديدة مع زوجته لوبيز.



مع ابنها

إذ لا يشغله الزواج عن الاستمتاع بوقته بصحبة أبنائه من جينيفر لورانس مثلما تعكس الصور التى يتم تداولها له من وقت لآخر.