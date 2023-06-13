شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم "13 تموز" الأسبوع المقبل استعدادا لعرضه فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف صناع فيلم " 13 تموز" تصوير باقى المشاهد المتبقية فى أحد الاستوديوهات بالجيزة، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بعد فترة من التوقف، نظراً لانشغال أبطاله وارتباطهم بأعمال فنية أخرى، حيث يتبقى للعمل يومان تصوير، ثم يدخل بعدها غرفة الرقابة لوضع اللمسات النهائية من مراحل المونتاج والمكساج والموسيقى التصويرية وغيرها، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بجميع دور العرض السينمائية قريبًا.



13 تموز

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق، حول "سلمى"، والتي تقدم دورها الفنانة نانسي صلاح، والتي تتعرض لأزمة نفسية بسبب وفاة عريسها يوم حفل الزفاف، ثم يقوم أهلها بعرضها على دكتور نفسي، ووقتها تتعرف على الفنان نضال الشافعي والذى يقدم شخصية "مأمون"، وتنشأ بينهما قصة حب ويتزوجوا ثم تكتشف أنه شخص غريب مثل الشيطان ومن هنا تدور الأحداث.



نضال الشافعي

فيلم "13 تموز" من بطولة الفنان نضال الشافعى، نانسى صلاح، هالة فاخر، حجاح عبد العظيم، ساره الشامى، مطرب الراب شاهين وعدد آخر من الفنانين، ومن قصه وسيناريو وحوار جمال شاكر ومن إخراج معتز حسام.

يذكر أن النجم نضال الشافعي يقدم خلال الوقت الحالي العرض المسرحي "سيدتى أنا" بطولة نضال الشافعى وداليا البحيري، وتأليف وإخراج محسن رزق، من إنتاج فرقة المسرح القومى برئاسة الفنان أيمن الشيوى.