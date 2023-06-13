شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لآمبر هيرد فى السينما بعد معركتها القضائية مع جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الممثلة الأمريكية آمبر هيرد مجددا إلى السينما فى أول ظهور لها بعد خسارتها معركتها القضائية مع زوجها السابق جونى ديب، خلال مشاركتها فى فيلم In The Fire، الذى من المقرر عرضه لأول مرة فى مهرجان تاورمينا السينمائى فى إيطاليا.

يعرض فيلم In The Fire مهرجان Taormina السينمائى فى دورته الـ69 لأول مرة يوم 24 يونيو، ومن المقرر أن تحضر آمبر هيرد العرض مع مخرج الفيلم كونور ألين والنجم المشارك إدواردو نورييجو.



آمبر هيرد

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي في القرن التاسع عشر، وتجسد آمبر هيرد دور طبيبة نفسية أمريكية تذهب إلى مزرعة نائية لمعالجة أحد الأطفال المضطربين، في وقت لم يكن فيه إيمان بالطب النفسي، وعندما تبدأ في علاجه، تشتعل حربًا بين العلم والدين مع الكاهن المحلي الذي يعتقد أن الطفل ممسوس من الشيطان.

وانطلقت المعركة القانونية بين الزوجين السابقين من مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018، وصفت فيها هيرد نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف الأسرى"، من دون تسمية زوجها السابق.



آمبر هيرد وجوني ديب

وأكد ديب أن هذا المقال "دمر سمعته وحياته المهنية"، ورفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير للحصول على تعويضات قدرها 50 مليون دولار، وردت هيرد بدعوى مضادة طالبت فيها بالحصول على تعويض بقيمة مضاعفة.

وبعد 6 أسابيع من المحاكمة، خلص المحلفون فى محكمة فيرفاكس بضواحى واشنطن، إلى أن الزوجين السابقين قد شوها سمعة بعضهما البعض، لكنهم قدّروا أن الضرر الذى لحق بديب كان أكبر.