شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار نقابة الموسيقيين: مصطفى كامل المرشح الوحيد على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة فى تاريخ نقابة المهن الموسيقية ترشح الفنان مصطفى كامل لانتخابات الموسيقيين بمفرده، وبذلك يفوز بالتزكية فى الانتخابات المقرر إجراؤها شهر أغسطس المقبل.

وتقدم مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة، بعد فترة تكميلية قدم خلال العديد من الخدمات.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين إنه مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أول أمس، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفى، والدكتور شريف حمدى، ومحمد المحلاوى، وأشرف السعداوى، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس.

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من الأحد الماضى حتى اليوم الثلاثاء، وفتح باب التنازلات فى الفترة من 18 – 20 يونيو الجارى، وفتح باب الطعون فى الفترة من 25 – 27 يونيو الجارى، فيما تعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين فى 2 يوليو المقبل، لتجرى الانتخابات فى الأول من أغسطس المقبل والإعادة فى 8 أغسطس.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على يوتيوب والتى تحمل اسم "كله كدب" من كلماته وألحانه وتوزيع خالد عرفة.

وكان قد روج مؤخرًا الفنان مصطفى كامل لأغنية "كله كدب"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق قائلًا: إحنا في زمن ودنيا لخبطيطا بتقول على الطيبين دول ناس عبيطة.. انتظروا قريبًا أغنية كله كدب.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية: وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.