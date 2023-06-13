شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يبكى بعد علمه بترشحه وحيدا على منصب نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكى الفنان مصطفى كامل، خلال بدء المؤتمر الخاص بمرشحى انتخابات المهن الموسيقية، عندما علم بأنه المرشح الوحيد على مقعد النقيب، قائلا: "أشكر كل أعضاء الجمعية العمومية من مختلف محافظات مصر، وعدم ترشح أى زميل شرف كبير وثقة فى الله".

ولأول مرة فى تاريخ نقابة المهن الموسيقية رشح الفنان مصطفى كامل لانتخابات الموسيقيين بمفرده، وبذلك يفوز بالتزكية فى الانتخابات المقرر إجرا ؤها شهر أغسطس المقبل.

وتقدم مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة، بعد فترة تكميلية قدم خلال العديد من الخدمات.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين، إنه مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أول أمس، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفى، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوى، وأشرف السعداوى، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس.

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من "الأحد" الماضى، وحتى اليوم الثلاثاء، وفتح باب التنازلات فى الفترة من 18 – 20 يونيو الجارى، وفتح باب الطعون فى الفترة من 25 – 27 يونيو الجارى، فيما تعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين فى 2 يوليو المقبل، لتجرى الانتخابات فى الأول من أغسطس المقبل والإعادة فى 8 أغسطس.