شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمنية تريت ويليامز قبل رحيله بـ 7 ساعات في حادث مروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الممثل الأمريكي تريت ويليامز البالغ من العمر 71 عاما، وذلك في حادث موتوسيكل، حيث نشر قبل الحادث صورة على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا قبل الحادث ب 7 ساعات، يعلن فيها عن جز عشب مزرعته، معلنا عن امنيته بتعبئة العطر الذي يتناثر بعد جز العشب والرائحة الجميلة التي تخرج نتيجة تداخل رائحة العشب الأخضر مع روائح الطبيعة الخلابة في الريف.

وكان أعلن وكيل أعماله أن الممثل تريت ويليامز رحل في حادث دراجة نارية ، قائلا:" أنه كان من ألطف الرجال و كان موهوبًا جدًا ".

اشتهر تريت من خلال دوره كجورج بيرجر في الفيلم المقتبس عن مسرحية برودواي الموسيقية الشعر في عام 1979.

من أبرز أعمال تريت كان مشاركته في الجزء الثانى من الفيلم الكوميدى Miss Congeniality 2:Armed & Fabulous، بطولة ساندرا بولوك، ريجينا كينج، إيرنى هيدسون.

فى هذا الجزء الثانى من الفيلم وبعد أن نجحت العميلة الفيدرالية جارسى هارت (ساندرا بولوك) فى مهمتها بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، وبسبب الشهرة التى حققتها أثناء مشاركتها فى المسابقة يصبح من المستحيل أن تواصل عملها كعميلة سرية، ما يجعل مديرها يرشحها لتشغل منصب المتحدثة الإعلامية باسم المباحث الفيدرالية.

الفيلم حقق نجاحا تجاريا معقولا، حيث بلغ مجموع إيراداته 101 مليون دولار، بينما كانت ميزانية الإنتاج 60 مليون دولار، وحصلت ساندرا بولوك على جائزة اختيار المراهقين "Teen Choice Award" لأحسن ممثلة كوميدية عن دورها فى الفيلم.