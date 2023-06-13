شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تعلن فوز مصطفى كامل بمنصب النقيب بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية فوز مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة.

الانتخابات سوف تجرى على مجلس الإدارة لاختيار عدد 12 من 32 مرشحا متقدم للانتخابات على منصب عضوية مجلس الإدارة يوم 1 أغسطس، وسوف تعلن القائمة النهائية للمرشحين على عضوية المجلس بعد فترة التنازلات والطعون.

واحتفل أصدقاء نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بالمزمار بعد فوزه بمنصب نقابة المهن بالتزكية، وأصبح هو المرشح الوحيد لاول مرة في تاريخ النقابة، مرددين يامصطفى يامصطفى انا بحبك يامصطفى، والنقيب اهو .

وبكى الفنان مصطفى كامل خلال بدء المؤتمر الخاص بمرشحين انتخابات المهن الموسيقية عندما علم بأنه المرشح الوحيد على مقعد النقيب، وقال اشكر كل أعضاء الجمعية العمومية من مختلف محافظات مصر، وعدم ترشح اي زميل شرف كبير وثقة.

ولأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية رشح الفنان مصطفى كامل لانتخابات الموسيقيين بمفرده، وبذلك يفوز بالتزكية في الانتخابات المقرر اجراؤها شهر أغسطس المقبل.

وتقدم مؤخرا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بأوراق ترشحه على مقعد النقيب لدورة جديدة، بعد فترة تكميلية قدم خلالها العديد من الخدمات.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إنه مع فتح باب الترشح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أول أمس، لم يتقدم على مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل، فيما تقدم للترشح على عضوية المجلس كل من الدكتور عادل مصطفي، والدكتور شريف حمدي، ومحمد المحلاوي، وأشرف السعداوي، وخالد عبد الله، ومحمد سعيد، وخالد الغول، وعادل شمس.

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من "الأحد" الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء ، وفتح باب التنازلات في الفترة من 18 – 20 يونيو الجاري، وفتح باب الطعون في الفترة من 25 – 27 يونيو الجاري، فيما تعلن قائمة المرشحين النهائية وكشوف الناخبين في 2 يوليو المقبل ، لتجرى الانتخابات في الأول من أغسطس المقبل والإعادة في 8 أغسطس .