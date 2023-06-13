يحيى الفخرانى أول الحاضرين فى عزاء الموسيقار أشرف أبو زيد.. صور

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، وكان أول الحاضرين الفنان الكبير يحيى الفخرانى ونجله المخرج شادى الفخرانى والنجم كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد، وبشرى والمخرج أحمد شفيق والفنان حمادة هلال، وكان فى استقبالهم الفنان كريم أبو زيد والكاتب أحمد محمود أبو زيد شقيقا الراحل .





وشيعت أمس جنازته من مسجد الصديق بعد صلاة الظهر، بحضور عدد كبيرمن النجوم فى مقدمتهم كريم عبد العزيز، وهانى سلامة وأمير شاهين وأحمد عصام وأحمد عادل وكريم عبد الوهاب وحسين زكريا وهيثم البيطار، وليد غزولى، وكان فى استقبالهم أشقاء الراحل كريم أبو زيد واحمد أبو زيد.

يُشار إلى أن الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست السينمائي محمود أبو زيد، من مواليد عام 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ووضع الموسيقى التصويرية لمجموعة من المسلسلات منها مسلسل الدوائر المغلقة عام 1997 بطولة فاروق الفيشاوي ورغدة وخالد زكي ورانيا فريد شوقي، ومسلسل ولي العهد بطولة حمادة هلال، ومسلسل زواج بالإكراه وحب لا يموت والسبع بنات، وهو الموزع الموسيقي لمسلسل العمة نور بطولة نبيلة عبيد.

ومحمود أبو زيد توفي عام 2016، عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت آخر أعمال بون سواريه عام 2010 بطولة غادة عبد الرازق وحسن حسني.