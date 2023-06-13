شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وهانى سلامة يقدمان واجب العزاء فى الموسيقار أشرف أبو زيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل أسرة الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد في استقبال واجب العزاء في فقيدهم، وحضر من النجوم كل من كريم عبد العزيز وهاني سلامة وإلهام شاهين وبشرى وأمير شاهين، ومحمد عاطف ومحمد النقلي وحسام حبيب ومجدى بدر وأحمد شفيق ونيهال عنبر، ويحيى الفخرانى وأحمد عبد العاطي، وكان في استقبالهم كريم أبو زيد وأحمد أبو زيد شقيقى الراحل.

وشيعت أمس جنازة الراحل من مسجد الصديق بعد صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من النجوم فى مقدمتهم كريم عبد العزيز، وهانى سلامة وأمير شاهين وأحمد عصام وأحمد عادل وكريم عبد الوهاب وحسين زكريا وهيثم البيطار، وليد غزولى، وكان فى استقبالهم أشقاء الراحل كريم أبو زيد وأحمد أبو زيد.

يُشار إلى أن الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست السينمائي محمود أبو زيد، من مواليد عام 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ووضع الموسيقى التصويرية لمجموعة من المسلسلات منها مسلسل الدوائر المغلقة عام 1997 بطولة فاروق الفيشاوي ورغدة وخالد زكي ورانيا فريد شوقي، ومسلسل ولي العهد بطولة حمادة هلال، ومسلسل زواج بالإكراه وحب لا يموت والسبع بنات، وهو الموزع الموسيقى لمسلسل العمة نور بطولة نبيلة عبيد.

محمود أبو زيد توفى عام 2016 عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت آخر أعمال بون سواريه عام 2010 بطولة غادة عبد الرازق وحسن حسني.



