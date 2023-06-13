شكرا لقرائتكم خبر عن هيستفيدوا إيه من موتى؟.. ليلى طاهر ترد على مروجى شائعة وفاتها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة ليلى طاهر محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد الأخبار التي أثيرت حول وفاتها والتي وصفتها بالسخيفة.

وقالت ليلى طاهر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الخبر مش جديد.. ومش عارفة ليه مركزين مع النجوم الكبار.. أنا مستغربة جدا، إيه الهدف من كتابة خبر غير حقيقى".

وتابعت: "إيه الفائدة وإيه المصلحة من موتى؟ إن كانت المصلحة تحقيق عدد من المشاهد فهذا لن يحدث، لأن الخبر سرعان ما يتم نفيه على أنه شائعة كاذبة، فخلال ساعة واحدة الجميع عرف إن الكلام ده غلط".

وعن استقبالها للخبر كشفت: "أنا بتخض لما بقرأ الخبر ده، لكن اكتشفت أنه جاء فى مصلحتى لأن كل الناس تكلمنى بحب واهتمام".

وعن أول اتصال تلقته للتأكد من الخبر، قالت: "أول من كلمنى عدد كبير من الصحفيين، ويعد نشر تلك الأخبار كنت داخلة نادى الجزيرة فالتف حولى رواد النادى للاطمئنان علىّ".

وتابعت: "أما من الوسط الفني أول حد كلمنى من الفنانين الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، ونفى هذا الخبر إلى كل الجهات، وأتمنى أن تقوم النقابة بدور قضائى لوقف هذه الشائعات، لأن الفنان المصرى ليس ملك نفسه".

وعن عودتها إلى الفن مرة أخرى قالت إنها لا تفكر فى هذا الأمر، واكتفت بما قدمته من أعمال عبر تاريخها لكنها أكدت: "كان نفسى أمثل لآخر يوم فى عمرى.. لكن ما يعرض علي من أدوار ليست لائقة".

يذكر أن الفنانة ليلى طاهر قدمت العديد من الأفلام أهمها الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب، و من المسلسلات التي شاركت فيها: "يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد".

كما شاركت في بطولة مسرحيات عدة، منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب.

وحصلت ليلى طاهر على العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي، فبراير 2018، في دورته الثانية.