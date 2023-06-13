شكرا لقرائتكم خبر عن "زاوية" تستقبل فعاليات برنامج نظرة على السينما الإيطالية بدءا من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء فعاليات برنامج "نظرة على السينما الإيطالية" في نسخته الثانية، والتى تقام فى الفترة من 14 إلى 27 من شهر يونيو الحالي وتقام فعالياته في سينما زاوية بوسط البلد، بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي.

وتقدم هذه الدورة مجموعة متنوعة من 6 أفلام إيطالية معاصرة، بالإضافة إلى 4 أفلام للمخرج الإيطالي مايكل أنجلو أنطونيوني، ويعد واحداً من أكثر المخرجين تأثيرًا في تاريخ السينما، وكافة الأفلام التي سيتم عرضها مترجمة للجمهور للغتين العربية والانجليزية.

كما ينظم المركز الثقافي الإيطالي يوم الخميس 15 يونيو على هامش عروض البرنامج، عرض موسيقى لسارة اليجراتا، تؤديه الممثلة الإيطالية ايسابيلا روسينوفا الساعة 7 مساءً بالمركز الثقافي الإيطالي.

يذكر أن سينما زاوية تقدم كل فترة مجموعة من البرامج السينمائية المتخصصة من مصر وكل أنحاء دول أوروبا، والتي تلاقي إقبالاً كبيراً من الجمهور محبي السينما.