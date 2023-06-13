شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وشيرى عادل وأميرة فتحى يشاركن فى عزاء أشرف أبو زيد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من النجوم في عزاء الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد منهم إلهام شاهين وأميرة فتحي وشيرى عادل وزوجها طارق صبرى ومحمود صادق ومروان حامد، وكريم عبد العزيز وهاني سلامة وشاندو وبشرى وأمير شاهين ومحمد عاطف ومحمد النقلى وحسام حبيب، ومجدى بدر وأحمد شفيق وشادى شامل وهيثم سعيد ونهال عنبر ويحيى الفخرانى، وأحمد عبد العاطي، وكان في استقبالهم كريم أبو زيد وأحمد أبو زيد شقيقا الراحل.

وشيعت أمس جنازة الموسيقار الراحل من مسجد الصديق بعد صلاة الظهر، بحضور عدد كبيرمن النجوم فى مقدمتهم كريم عبد العزيز، وهانى سلامة وأمير شاهين وأحمد عصام وأحمد عادل وكريم عبد الوهاب وحسين زكريا وهيثم البيطار، وليد غزولى، وكان فى استقبالهم أشقاء الراحل كريم أبو زيد واحمد أبو زيد.

يُشار إلى أن الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست السينمائي محمود أبو زيد، من مواليد عام 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ووضع الموسيقى التصويرية لمجموعة من المسلسلات منها مسلسل الدوائر المغلقة عام 1997 بطولة فاروق الفيشاوي ورغدة وخالد زكي ورانيا فريد شوقي، ومسلسل ولي العهد بطولة حمادة هلال، ومسلسل زواج بالإكراه وحب لا يموت والسبع بنات، وهو الموزع الموسيقي لمسلسل العمة نور بطولة نبيلة عبيد.

ومحمود أبو زيد توفي عام 2016، عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت آخر أعمال بون سواريه عام 2010 بطولة غادة عبد الرازق وحسن حسني.





































