شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عمرو مصطفى من جمعية المؤلفين والملحنين العالمية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عمرو مصطفى عن سعادته بتكريمه من جمعية المؤلفين والملحنين العالمية Sacem، اليوم في فرنسا، وحصوله على العضوية الدائمة.

وحرص عمرو مصطفى على رفع علم مصر بعد حصوله على العضوية الدائمة، وكتب عمرو مصطفى عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تكريمي اليوم بجمعية المؤلفين والملحنين العالمية ساسم sacem كعضو دائم".

جدير بالذكر أن عمرو مصطفى تعاون مؤخرًا مع الفنانة مي فاروق في أغنية "افتكرلك إيه"، التي تعد أولى أغاني مشروع إحياء التراث، الذي يعكف على استكماله عمرو حاليًا، ويهدف من خلاله الحفاظ على الهوية المصرية والعربية والارتقاء بالذوق العام.

وتعاون عمرو مصطفى أيضًا في أغنية "افتكرلك إيه" مع الموزع نادر حمدي، وأشار مؤخرًا إلى أنه ينتظر رد أسرة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم في الموافقة لطرح الأغنية بصوت كوكب الشرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يعكف على تحضير ألبوم جديد والعديد من المفاجآت لجمهوره، استعدادً لطرحها في موسم الصيف، بالإضافة إلى اكتشافه مواهب جديدة.

كما أنه طرح مؤخرًا ميني ألبوم "مالوش زي" بالتزامن مع عيد الفطر الماضي، وتكون من 6 أغان، وهم: مالوش زي، عايشين بالصورة، هحكيلك قدام، تيجي تيجي، غيرك مين، كان عنده حق.



