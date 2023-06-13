شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: فوزي فى انتخابات النقابة بالتزكية ثقة كبيرة من زملائي ومدين لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على إعادة انتخابه بالتزكية لمدة أربعة سنوات قائلاً: "أول مرة تحصل الانتخابات بالتزكية في هذا المنصب وده ثقة كبيرة من زملائي وأنا مدين لهم وبكشر كل زمايلي من أصغر موسيقى لأكبر قامة موسيقية خاصة أن النقابة تذخر بقامات كبيرة كانوا مؤهلين لهذا المنصب لكن بالرغم من ذلك تلقيت على مدار أيام اتصالات دعم منهم وتفسح الطريق لي للبقاء في منصب النقيب ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مهتمه الفترة القادمة سوف تستمر في إطار تعظيم الموارد المالية للنقابة وبالفعل نجحت النقابة خلال الفترة الماضية في تحسين الموارد المالية والتي مكنته من دعم ملف المعاش لكبار السن والأيتام واستطاع رفع المعاش خلال سبعة أشهر بنسبة 30% على ثلاث مرات".

وتابع مصطفي كامل: "لسه قدامنا كتير وحلمي كبير وزيادة الموارد لأنه مهم ويحسن أمور وجوانب كثيرة "، متابعا: "حزين وخائف من الذكاء الاصطناعي.. وربنا يستر على شخوصنا ونجومنا.. إحنا رايحين لمرحلة صعبة وربنا الستار".