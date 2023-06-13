شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إيوان مكريجور وإليسيا فيكاندر بمهرجان كارلوفى فارى السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان كارلوفى فارى تكريم النجم الأسكتلندى إيوان مكريجور والنجمة السويدية إليسيا فيكاندر، فى الدورة الـ57 من المهرجان.

وسيحصل النجمان على جائزة تكريمها فى الدورة القبلة من المهرجان، ويقدمان أحدث أفلامهما، إذ سيفتتح المهرجان معFirebrand ، حيث تلعب إليسيا فيكاندر دور كاثرين بار الرائد، ويعرض لـ مكريجور فيلم You Sing Loud, I Sing Louder، والذى يلعب فيه دور البطولة إلى جانب ابنته كلارا مكريجور.



ايوان مكريجور

إيوان مكريجور

يشار إلى أن إيوان مكريجور نال عن دوره في الكوميديا ​​السوداء Shallow Grave (1994) مع المخرج داني بويل جائزة Empire لأفضل ممثل بريطاني، وأحدث فيلمهما المشترك التالي Trainspotting (1996) ضجة كبيرة على مستوى العالم، وتعاون إيوان مكريجور وبويل مرة أخرى في الفيلم الكوميدي الرومانسي لعام 1997 A Life Less Ordinary ، والذي ظهر فيه جنبًا إلى جنب مع كاميرون دياز.



اليسيا فيكاندر

إليسيا فاكندر

فاز دور فيكاندر السينمائي الأول، في فيلم ليزا لانسيث Pure" (2010) ، بمكان في برنامج Shooting Star للممثلين الشباب الواعدين في برلينالةـ واصلت دور البطولة في فيلم A Royal Affair الذي حصل على ترشيح أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.



اليسيا فيكاندر

في عام 2016 لعبت دور البطولة إلى جانب مات ديمون وتومي لي جونز في فيلم الحركة والإثارة Jason Bourne ، وفي وقت لاحق من ذلك العام في الدراما الرومانسية The Light Between Oceans، كما لعبت دور البطولة في فيلم Euphoria ، مع إيفا جرين ، وإخراج ليزا لانجيث.