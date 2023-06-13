نجل إعلامي شهير.. تعرّفوا على زوج حورية فرغلي الوحيد الذي تزوجته لمدة 3 أشهر فقط! – صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 11:56 مساءً - كشف الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي الشهير أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وذلك خلال لقاء بـ برنامج صبايا الشمس مع الإعلامية ريهام سعيد.

وقالت حورية فرغلي: “تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج الله يرحمه وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني “ماليش في الإنجاب”، ولم يكن ذلك سببا فى طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض.

حورية فرغلي تكشف عن زيجتها الوحيدة

وأوضحت حورية: كنت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم ومازلت احتفظ بكل هدية منحها لى.

حورية فرغلي ونزار الفارس

وحلّت الفنانة حورية فرغلي ضيفة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.

الإعلامي الراحل أحمد فراج

وقالت حورية فرغلي، إن لديها علاقة خاصة مع الله، مشيرة إلى أنها ارتكبت أخطاء لكن لم تصل لدرجة الكبائر.

وتابعت حورية فرغلي، أنها تعرضت لموقف في أمريكا حينما تناولت «هوت دوج» ثم اكتشفت أنه مصنوع من لحم الخنزير بعدما قام شقيقها بلفت انتباهها.

وأضافت حورية فرغلي: «سألت الراجل قبل ما آكل وقالي إنه لحم عادي مش خنزير ومكنتش أعرف.. هو كان طعمه حلو جدا.. وبعدين استغفرت ربنا بعد كده لما عرفت إنه لحم خنزير».

أحدث أعمال حورية فرغلي

وعلى الرغم من التخبط الكبير في الحياة الفنية لـ حورية فرغلي خلال السنوات الماضية، على إثر الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وأثرت على نشاطها الفني بشكل كبير، إلا أن حورية إستطاعت خلال هذا العام أن تتجاوز أزمتها بنسبة كبيرة، وتعود للساحة الفنية بقوة، من خلال عدة مشاريع فنية.

عودة الفنانة حورية فرغلي في هذا العام من المقرر انها ستكون من خلال بـ 4 أعمال تتنوع بين الدراما والسينما.

ومن أول وأبرز هذه الأعمال، هو مسلسل تلاتيني وكان من المقرر عرضه في رمضان 2023 المنقضي، والذي سيجمعها لأول مرة مع نبيلة عبيد، إضافة إلى مسلسل “المدينة الجامعية”، كما ستشارك قريبا في ببطولة فيلمين.

وكانت حورية قد طرحت مؤخرا أغنية تحمل اسم “القطة السافلة” بمشاركة مطرب الراب جيفارا بابلو، وهي كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع مشترك بين جيفارا بابلو وميدو راشد، وتعد هذه المرة الأولى للفنانة حورية فرغلي فى مجال الغناء.

يُذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل أيام، شاركها فيه كل منشيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي

الخليج 365

الخليج 365