مواليد نفس اليوم.. محمود عبد المغني ونجله الشاب يحتفلان بعيد ميلادهما… شاهدوا وسامته! – (صور)

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 12:54 صباحاً - احتفل الفنان محمود عبد المغني، بعيد ميلاده بطريقة خاصة، إذ يشترك مع نجله في نفس يوم مولده، وكشف عن تفاصيل الاحتفال عبر حسابه على «إنستجرام».

محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاده

نشر الفنان محمود عبد المغني صورة له مع نجله، وهما يحتفلان بعيد ميلادهما بتورتة: «تخيلو 2 جوزاء مولودين في نفس اليوم وكمان عايشين مع بعض.. كل سنة واحنا طيبين يا عمر».

وانهالت التعليقات على منشور الفنان محمود عبد المغني، من محبيه الذيم حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده هو ونجله.

زينة تهنئ محمود عبد المغني بعيد ميلاده

ونشرت زينة صورة محمود عبد المغني، عبر خاصية “القصص القصيرة”، على حسابها بموقع”إنستجرام”، وكتبت عليها :”كل سنة وأنت طيب ياراجل يا طيب، يا محترم يا أعظم أب، وأحن أخ وصديق، العمر كله، كل سنة وعمر طيب يا حبيبي”.

عائلة محمود عبد المغني

يُذكر أن الفنان محمود عبدالمغني متزوج من خارج الوسط الفني ولا يظهر مع زوجته إلا نادرا ولديه اربعة ابناء.

وكان الفنان محمود عبد المغني قد أكد أن لديه أربعة أبناء، وهم: عمر، وعلي، آدم ومريم؛ حيث إن مريم هي ابنته الكبرى، والتي تشبهه كثيرًا في صفاته وهواياته، وأضاف عبد المغني إنه يعيش مع أسرته حياة بسيطة بعيدًا عن الأضواء والشهرة، ويحاول بقدر الإمكان أن يبعدهم عن الإعلام؛ حتى يستمتعوا بحياتهم في هدوء.

أحدث أعمال محمود عبد المغني

يشار إلى، أن الفنان محمود عبد المغني يعيش حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، فيشارك في العديد من الأعمال الفنية، بدأت بمشاركته في مسلسل حضرة العمدة الذي عرض في رمضان،

ودارت أحداثه حول، تولي سيدة شابة تجسدها «روبي» منصب عمدة قريتها لتواجه تحديات الواقع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام.

كما شارك عبد المغني في فيلم يوم 13، الذي عرض ضمن أفلام عيد الفطر، ودارت أحداثه حول، شخصية «عز الدين» التي يجسدها الفنان أحمد داوود، والذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته من أجل بيعه، لكنه يكتشف أشباحًا وأسرارًا لم تكن أبدًا في الحسبان.

ويشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، وأحمد زاهر، وشريف منير، وجومانا مراد، وأروى جودة، ومحمود عبد المغني، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ونهال عنبر، ونهى عابدين، ومجدي كامل، وجيهان خليل وإيناس كامل، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

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