شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإعلام الرياضى إبراهيم فايق يتحول إلى ممثل فى الكبير أوى ومستر إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "مستر إكس"، بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، البرومو الرسمى للعمل المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل، وظهر خلال البرومو أغلب الأبطال بجوار أحمد فهمى وهنا الزاهد منهم محمد أنور، وأوس أوس، وبيومى فؤاد، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وظهور خاص للفنان أحمد سعد.

ويظهر في الفيلم الإعلامى الرياضى إبراهيم فايق ضيف شرف الفيلم، وقد شارك إبراهيم من قبل في مسلسل الكبير أوى 7 وعرض في رمضان الماضى، وظهر بشخصيته الإعلامى في برنامجه جمهور الثالثة واستضاف حزلقوم "أحمد مكى" وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة عشرة من المسلسل.

وانتهى النجم من فيلمه الجديد الذى سيعرض فى السينمات المختلفة فى موسم عيد الاضحى المقبل، وطرح أمس البرومو الرسمى للفيلم، وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على البرومو ، متضمنا معظم أبطال الفيلم، وظهر فى البرمو عددا كبير من ضيوف الشرف، من نجوم الرياضة، والمقرر ظهورهم خلال العمل، ومنهم بطل كمال الأجسام الكابتن بيج رامي، والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وكابتن مجدي عبد الغني نجم فريق الأهلي السابق.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.