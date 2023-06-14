شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو فى معهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى حفلًا في الثامنة والنصف مساء الأحد 25 يونيو يتضمن باقة متنوعة من أجمل الأغانى الوطنية التى سكنت وجدان ومشاعر الشعب المصري، بمشاركة كوكبة من نجوم الفرقة وهم الفنانة أنغام مصطفى، حنان عصام، حنان الخولى، رضوى سعيد، والفنان محيى صلاح، أحمد محسن، أحمد الوزيري، محمد شوقى.

فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.