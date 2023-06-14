شكرا لقرائتكم خبر عن جرامى تضيف 3 فئات جديدة لجوائزها السنوية والان مع تفاصيل الخبر
وكان شهد حفل توزيع جوائز الـGrammy لـ عام 2023، الذي قدمه الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العامين الماضيين، 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.
وجاءت قائمة الجوائز:
ألبوم العام
هاري ستايلز Harry’s House –
أغنية العام
بوني رايت Just Like That -
تسجيل العام
ليزو About Damn Time -
أفضل فنان صاعد
سامارا جوي
أفضل أداء بوب فردي
أديل Easy On Me -
أفضل ألبوم إلكتروني
بيونسيه Renaissance -
أفضل أغنية إلكترونية
بيونسيه Break My Soul -
أفضل ألبوم راب
كيندريك لامار Mr. Morale & the Big Steppers -
أفضل ألبوم موسيقى حضارية
باد باني Un Verano Sin Ti -
أفضل دويتو أو أغنية فريق
سام سميث وكيم بيتراس Unholy -
أفضل ألبوم كنتري
ويلي نيلسون A Beautiful Time -
أفضل أغنية أر أند بي
بيونسيه - Cuff It
أفضل ألبوم بوب
هاري ستايلز - Harry’s House
أفضل أداء كنتري فردي
ويلي نيلسون - Live Forever
أفضل أداء أر أند بي
موني لونج Hrs & Hrs -
أفضل أداء راب
كيندريك لامار -5 The Heart Part
أفضل أداء ميتال
أوزي أوسبورن وتوني لومي Degradation Rules -
أفضل أداء روك
براندي كارليل - Broken Horses
أفضل ألبوم روك
أوزي أوسبورن - Patient Number 9
أفضل ألبوم بديل
ويت ليج - Wet Leg
أفضل ألبوم أر أند بي
روبرت جلاسبر - Black Radio III
أفضل أغنية راب
كيندريك لامار - The Heart Part 5
أفضل ألبوم كوميدي
ديف تشابيل - The Closer
أفضل كتاب مسموع
فيولا ديفيس - Finding Me
أفضل أغنية كنتري
كودي جونسون - Till You Can’t
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