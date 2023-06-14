شكرا لقرائتكم خبر عن جرامى تضيف 3 فئات جديدة لجوائزها السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جائزة الجرامي عن إضافة 3 فئات جديدة لفئاتها السنوية، وهي أفضل أداء موسيقي أفريقي ، وأفضل ألبوم جاز بديل ، وأفضل تسجيل رقص بوب.

وكان شهد حفل توزيع جوائز الـGrammy لـ عام 2023، الذي قدمه الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العامين الماضيين، 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.

وجاءت قائمة الجوائز:

ألبوم العام

هاري ستايلز Harry’s House –

أغنية العام

بوني رايت Just Like That -

تسجيل العام

ليزو About Damn Time -

أفضل فنان صاعد

سامارا جوي

أفضل أداء بوب فردي

أديل Easy On Me -

أفضل ألبوم إلكتروني

بيونسيه Renaissance -

أفضل أغنية إلكترونية

بيونسيه Break My Soul -

أفضل ألبوم راب

كيندريك لامار Mr. Morale & the Big Steppers -

أفضل ألبوم موسيقى حضارية

باد باني Un Verano Sin Ti -

أفضل دويتو أو أغنية فريق

سام سميث وكيم بيتراس Unholy -

أفضل ألبوم كنتري

ويلي نيلسون A Beautiful Time -

أفضل أغنية أر أند بي

بيونسيه - Cuff It

أفضل ألبوم بوب

هاري ستايلز - Harry’s House

أفضل أداء كنتري فردي

ويلي نيلسون - Live Forever

أفضل أداء أر أند بي

موني لونج Hrs & Hrs -

أفضل أداء راب

كيندريك لامار -5 The Heart Part

أفضل أداء ميتال

أوزي أوسبورن وتوني لومي Degradation Rules -

أفضل أداء روك

براندي كارليل - Broken Horses

أفضل ألبوم روك

أوزي أوسبورن - Patient Number 9

أفضل ألبوم بديل

ويت ليج - Wet Leg

أفضل ألبوم أر أند بي

روبرت جلاسبر - Black Radio III

أفضل أغنية راب

كيندريك لامار - The Heart Part 5

أفضل ألبوم كوميدي

ديف تشابيل - The Closer

أفضل كتاب مسموع

فيولا ديفيس - Finding Me

أفضل أغنية كنتري

كودي جونسون - Till You Can’t