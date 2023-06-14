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جرامى تضيف 3 فئات جديدة لجوائزها السنوية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جائزة الجرامي عن إضافة 3 فئات جديدة لفئاتها السنوية، وهي أفضل أداء موسيقي أفريقي ، وأفضل ألبوم جاز بديل ، وأفضل تسجيل رقص بوب.

 

وكان شهد حفل توزيع جوائز الـGrammy لـ عام 2023، الذي قدمه الممثل الكوميدي تريفور نوح والذى سبق وقدمه خلال العامين الماضيين،  91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.

 

وجاءت قائمة الجوائز:

 

ألبوم العام

هاري ستايلز Harry’s House –

 

أغنية العام

بوني رايت Just Like That -

 

تسجيل العام

ليزو About Damn Time -

 

أفضل فنان صاعد

سامارا جوي

 

أفضل أداء بوب فردي

أديل Easy On Me -

 

أفضل ألبوم إلكتروني

بيونسيه Renaissance -

 

أفضل أغنية إلكترونية

بيونسيه Break My Soul -

 

أفضل ألبوم راب

كيندريك لامار Mr. Morale & the Big Steppers -

 

أفضل ألبوم موسيقى حضارية

باد باني Un Verano Sin Ti -

 

أفضل دويتو أو أغنية فريق

سام سميث وكيم بيتراس Unholy -

 

أفضل ألبوم كنتري

ويلي نيلسون A Beautiful Time -

 

أفضل أغنية أر أند بي

بيونسيه -  Cuff It

 

أفضل ألبوم بوب

هاري ستايلز -   Harry’s House

 

أفضل أداء كنتري فردي

ويلي نيلسون -  Live Forever

 

أفضل أداء أر أند بي

موني لونج Hrs & Hrs -

 

أفضل أداء راب

كيندريك لامار  -5    The Heart Part

 

أفضل أداء ميتال

أوزي أوسبورن وتوني لومي Degradation Rules -

 

أفضل أداء روك

براندي كارليل - Broken Horses

 

أفضل ألبوم روك

 أوزي أوسبورن - Patient Number 9

 

أفضل ألبوم بديل

 ويت ليج - Wet Leg

 

أفضل ألبوم أر أند بي

روبرت جلاسبر - Black Radio III

 

أفضل أغنية راب

كيندريك لامار - The Heart Part 5

 

أفضل ألبوم كوميدي

 ديف تشابيل - The Closer

 

أفضل كتاب مسموع

فيولا ديفيس - Finding Me

 

أفضل أغنية كنتري

كودي جونسون - Till You Can’t

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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