شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تأسيس مجلس نقابة الموسيقيين.. من أم كلثوم لـ مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت أم كلثوم أول من وضع لبنة نقابة للموسيقيين فى 11 نوفمبر عام 1942 عندما طلبت من أعضاء فرقتها جمع كل الموسيقيين فى مكان واحد أملاً منها فى حل مشاكل الموسيقيين.

بالفعل تألف مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية من أم كلثوم إبراهيم وفتحية أحمد وحياة محمد ورياض السنباطي وزكريا أحمد ومحمد القصبجي وصالح عبدالحي وفريد الأطرش وعزيز عثمان وإبراهيم حجاج ومحمد عبده صالج وأحمد الحفناوي، على أن يتولى عبدالحليم علي والسيد الحملاوي مراقبين ماليين لحسابات النقابة.

وبعد تولى أم كلثوم منصب النقيب بدأ عبد الوهاب فى منازعتها المنصب، وأعلنت أم كلثوم تحديها لعبد الوهاب فى الانتخابات لتفوز أم كلثوم فى النهاية بالمنصب لتحتفظ به لسبع دورات متتالية.

وأعلنت نقابة الموسيقيين، أمس الثلاثاء، فوز مصطفى كامل بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة.

واحتفل أصدقاء نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بالمزمار بعد فوزه بمنصب نقابة المهن بالتزكية، وأصبح هو المرشح الوحيد لاول مرة في تاريخ النقابة، مرددين يامصطفى يامصطفى انا بحبك يامصطفى، والنقيب اهو .

وبكى الفنان مصطفى كامل خلال بدء المؤتمر الخاص بمرشحين انتخابات المهن الموسيقية عندما علم بأنه المرشح الوحيد على مقعد النقيب، وقال اشكر كل أعضاء الجمعية العمومية من مختلف محافظات مصر، وعدم ترشح اي زميل شرف كبير وثقة.

ولأول مرة في تاريخ نقابة المهن الموسيقية رشح الفنان مصطفى كامل لانتخابات الموسيقيين بمفرده، وبذلك يفوز بالتزكية في الانتخابات المقرر اجراؤها شهر أغسطس المقبل.