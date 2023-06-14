وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر 79 عامًا تهز الوسط الفني.. وأول تعليق من نجله أحمد!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:44 مساءً - كشف الفنان أحمد صلاح السعدني، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده عمدة الدراما المصرية النجم الكبير صلاح السعدني.

أحمد السعدني يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ والده

وأكد أحمد السعدني، في لقاء صحفي على هامش حضوره الموسم السابع من كأس إنرجي للدراما، أن والده الفنان صلاح السعدني يتمتع بصحة جيدة، موضحًا: الحمد لله صحته بخير، وبنفي كل شائعات مرضه ووفاته، وبطمن الجمهور عليه.

لحظة تأثر أحمد السعدني أثناء تكريم والده

حضر النجم أحمد السعدني حفل كاس انرجي للدراما بالنيابة عن والده النجم القدير صلاح السعدني، الذي كرم من قبل NRJ.

وقال أحمد السعدني متأثرًا: شرف كبير إنني أنوب عن والدي الفنان صلاح السعدني، وورطة كبيرة إنني أتكلم على لسانه”.

الفنان أحمد ااسعدني

وتابع أحمد السعدني: النهاردة قلتله بابا انا هستلملك تكريم، وهو سعيد قوي قلي منين؟ قلتله من NRJ، قالي يعني ايه؟ فهمته انها محطة أذاعية كبيرة جدا، قالي يلا ياهبل أنا عارف أنا بشتغلك.

الفنان أحمد ااسعدني

وأضاف: لفت نظري ان الفنان وهو بيشتغل لما بيتكرم دة شيء إيجابي جدا، لكن تكمريم الفنان الحقيقي اثناء عمله وبيحسه من الجمهور في الشارع. لكن لما فنان يقرر اعتزاله وبعدها بـ10 سنين يتكرم، دة عرفان بجميل الفن والصنع والإخلاص الشديد اللي اداه للعمل مأثر في أجيال كتير قوي”.

الفنان أحمد ااسعدني

مهرجان “راديو إنرجي” الموسم السابع

وكان الموسم السابع من مهرجان “راديو إنرجي للأفضل” في الدراما قد تخلّله تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني على مشواره الفني، وتكريم عدد كبير من الفنانين الذين قدّموا أعمالهم في موسم دراما رمضان الماضي، بينهم: منى زكي، مي كساب، دياب، أروى جودة، السيناريست تامر حبيب، أحمد عبد الوهاب، والطفل عمر شريف، وشهد الحفل حضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ومذيعي الراديو.

آخر أعمال أحمد السعدني

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد صلاح السعدني، شارك في موسم رمضان 2023 للعام الحالي بمسلسل “سره الباتع” الذي قدم فيه دور (السلطان حامد) بطل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي.

وهو المسلسل الذي شارك في بطولته كلًا من: أحمد فهمي، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وخالد الصاوي، وأحمد عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، وصلاح عبد الله، وحسين فهمي، ومحمود قابيل، وأحمد وفيق، وهالة صدقي، وهشام الجخ، ومحمد عادل، وهدى الإتربي، وشريف حافظ، وأيمن الشيوي، ورانيا التومي، وشمس الكويتية، عن قصة الأديب الراحل يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج: خالد يوسف.

آخر أعمال صلاح السعدني

وشهد عام 2013 آخر ظهور للفنان القدير صلاح السعدني، على الشاشة الصغيرة من خلال “مسلسل القاصرات” الذي عرض ضمن منافسات الموسم الرمضاني لهذا العام.

“مسلسل القاصرات” بطولة: صلاح السعدني، وداليا البحيري، ولقاء سويدان، ونهال عنبر، وياسر جلال، وخالد محمود، وعايدة رياض، وصفاء جلال، ومحمد عبد الجواد، وسميرة عبد العزيز، وهيثم محمد، وسماح السعيد، وشمس، ومنير مكرم، وسلوى عثمان، وجيهان قمري، ورشوان توفيق، ومنة عرفة، وملك أحمد زاهر، ومي الغيطي، من تأليف: سماح الحريري، وإخراج: مجدي أبو عميرة.

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