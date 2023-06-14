بعد عملية التكميم.. مى كساب تُثير الجدل بخصرها المنحوت وتوثق فقدان 30 كيلو جرام من وزنها! – صورة

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:44 مساءً - لفتت النجمة مي كساب الأنظار في أحدث ظهور لها في حفل توزيع جوائز NRJ لدراما رمضان، بفستانها الأنيق الذي أبرز خسارتها الواضحة للوزن.

وتألقت مى كساب، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الفوشيا المجسم الذى كشف عن خصرها المنحوت.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

تفاصيل إطلالة مي كساب

وكشف مصمم الأزياء عمرو سعيد، الذي صمم الفستان لـ مي، في تصريحات صحفية: “مي اتصلت بي قبل الحفل بساعات، ليلة الحفل، وتركت لي حرية الاختيار في التصميم، وطلبت مني أن يكون اللون من صيحات العام، فاقترحت عليها اللون الفوشيا، درجة البونبون بالتحديد”.

وتابع: تصميم الفستان جاء بموديل أفازيه، ومصنوع من الساتان، ومزود من الداخل بكورسيه بتصميم ظاهر، أما الأكمام فجاءت Off Shoulder كروازيه.

وظهر مكياج مي بسيط بألوان وردية تناسب بشرتها والفستان لأحمد الخواجة، وتركت شعرها منسدلا من تصفيف مصطفى لطفي.

مي كساب تحصد جائزة التميز عن دورها في “جعفر العمدة”

ونشرت مي صور لها من الحفل، وعلقت كاتبة: “ائزه التميز عن دوري في مسلسل (جعفر العمدة) وجائزة أحسن مسلسل مبروك لكل زملائي وزميلاتي وكل طاقم عمل المسلسل وشكرا للجمهور الكريم وشكرا كأس إنرجي”.

مي كساب وعملية تكميم المعدة

وحلّت مي كساب في رمضان 2023 الماضي ضيفة على برنامج “حبر سري” الذي يعرض على قناة “القاهرة والناس”، وقالت إن سبب إجرائها لعملية تكميم المعدة لفقدان الوزن ليس بسبب التنمر عليها بسبب وزنها الزائد، ولكنها كانت تريد أن تفقد الوزن لأجل ابنتها داليدا التي كانت تحثها دائمًا على أن تصبح رشيقة وترتدي الملابس الأنيقة.

وأوضحت: “بنتي داليدا كانت السبب في أني أخسر وزني، طول الوقت تقول لي أنا عايزاكي تبقي رفيعة، وتلبسي كعب وتضعي روج، هي عايقة أوي وشايفة نفسها فاشونيستا، حينها شعرت أن عليا مسؤولية، وأني ضروري عايزة أعمل هذا الأمر من أجل صحتي لأني لم أكن أتمكن من اللعب مع أولادي، ولا أتحرك براحتي معاهم، وكان هذا الأمر أصح قرار أخدته في حياتي”.

كما أضافت أنها قررت إجراء العملية في يوم واحد وذهبت إلى أحد الأطباء لعمل كبسولة للمعدة، لكنها تلقت نصيحة بإجراء تكميم المعدة لأنها كانت تعاني من فتق بالحجاب الحاجز، وأن قرار العملية هو الأصح في حياتها.

مي كساب في مسلسل “اللعبة 4”

وتشارك حاليًا الفنانة مي كساب في الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، الذي يطلق عليه “دوري الأبطال” ويعرض عبر منصة شاهد VIP.

ويضم مسلسل اللعبة الجزء الرابع مجموعة متميزة من النجوم، مثل أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، أحمد شاهين، محمد أوتاكا، ميرنا جميل، سامي مغاوري، محمود عاطف، بجانب آخرين من الأجزاء القادمة، ويعد العمل من تأليف أحمد سعد والي برفقه محمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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