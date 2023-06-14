تنمّرت عليها.. تسجيل نادر لـ مريم فخر الدين تهاجم نرمين الفقي.. لن تتخيل ماذا قالت عنها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:44 مساءً - تصدرت مؤخرًا الفنانة نرمين الفقي، محركات البحث إثر الشائعة التي دارت حولها خلال الأيام الماضية بارتباطها بأحد رجال الأعمال، وهي الشائعة التي نفتها الفنانة جملة وتفصيلا.

مريم فخر الدين تسخر من نرمين الفقي

بمناسبة تصدر نيرمين الفقي التريند خلال هذه الأيام، كان لها واقعة شهيرة مع الفنانة مريم فخر الدين حين ما سخرت الأخيرة منها ورفضت نيرمين الرد عليها.

مع بداية القرن الجديد، ظهرت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين في مقابلة تليفزيونية مع إحدى القنوات العربية للحديث عن رأيها في قيام نيرمين الفقي بإعادة تجسيد دور «الأميرة إنجي»، صاحبة الابتسامة والوجة المشرق والجمال الطاغي في مسلسل حمل اسم «رد قلبي» وهو نفس الفيلم الذي قدمته مريم فخر الدين.

مريم فخر الدين: الأداء والإخراج وحش

حين ما سألت مريم عن نيرمين الفقي فى برنامج قالت «المسلسل وحش أوي أوي، كل حاجة فيه وحشة من أداء وإخراج، البرانيط اللي كانت لبساها كتير أوي، أنا ملبستش ولا بورنيطة، لأنه كان في أواخر عام 1952، وقت الثورة، إحنا كنا بنجيب البرانيط من أوروبا، وعام 1939 قامت الحرب في أوروبا، هيعملوا برانيط تلبسها الست إنجي ولا هيقتلوا في بعض، طبعا كانوا بيحاربوا ولا بيفكروا في الصناعة وبعدها بنوا بلادهم».

وتابعت: «لبس الشابوة كان غلط، نرمين الفقي كانت تخينة، أنا كنت زي البرص، مفيش واحدة تاكل حلة محشي وتروح تمثل مشهد رومانسي بعد كدة، عز الدين ذو الفقار نبه عليا مقولش أي كلمات فيها حروف ض-ع-ح-خ ، عشان كده المسلسل طلع وحش».

فيلم “رد قلبي”

يعد فيلم “رد قلبي” من أهم الأعمال الفنية التي وثقت فترة ما قبل وأثناء قيام ثورة 23 يوليو، وتم إنتاج الفيلم في العام 1957 وهو من أهم علامات السينما المصرية.

وقدم بطولته عدد من النجوم منهم شكري سرحان وصلاح ذوالفقار ورشدي أباظة، مريم فخر الدين والتي أدت دور الأميرة إنجي، وفي فترة التسعينيات انتشرت موجة من إعادة إنتاج بعض الأفلام وتحويلها إلى مسلسلات ومن بينها رد قلبي وهو ما انتقدته الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، خلال استضافتها ببرنامج ساعة صفا والذي تقدمه الفنانة صفاء أبو السعود، واعتبرت إعادة إنتاج مثل تلك الأعمال يفقدها بريقها في ذاكرة الجمهور.

مسلسل “رد قلبي”

في العام 1998 أنتج مسلسل “رد قلبي” من بطولة محمد رياض وأحمد السقا ورامز جلال ونرمين الفقي، والتي أدت دور الأميرة إنجي، وفي أحد اللقاءات التلفزيونية للفنانة الراحلة مريم فخر الدين تحدثت خلاله عن سلبية إعادة إنتاج الأفلام التاريخية وتحويلها لمسلسل.

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