محمد إمام يقدم فيلم “شمس الزناتي” بعد 32 عامًا بمشاركة والده الزعيم؟.. ما تم كشفه فاجأ الجميع!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:44 مساءً - انتشرت مؤخرًا بعض الأخبار حول تحضير الفنان محمد إمام لفيلم “ شمس الزناتي” الذي سبق وقدمه والده الفنان عادل إمام منذ اكثر من 32 عاما حيث صدر الفيلم عام 1991، وازدادت الأقاويل حول مشاركة عادل إمام في بطولة الفيلم بأداء صوتي فقط، حيث انه هو الذي سوف يتولى مهمة حكاية التفاصيل

حقيقة تقديم محمد إمام فيلم “شمس الزناتي”

وكشف مصدر مقرب من الزعيم عادل إمام أن كل ما أثير حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، حيث لم يفكر محمد إمام في إعادة تقديم فيلم شمس الزناتي مجددا، خاصة وأنه مرتبط بعدد من الأفلام السينمائية الأخرى.

محمد إمام – بوستر فيلم شمس الزناتي بطولة عادل إمام

واضاف المصدر أن محمد امام مازال مشغول بـ فيلم أبو نسب الذي سوف يعرض في موسم عيد الأضحى المقبل بالسينمات داخل وخارج مصر، كما لديه اتفاق مع المخرج شريف عرفة على القيام ببطولة فيلم يحمل اسم مبدئي “الأستاذ” والذي سوف يبدأ تصوير قريبًا، لذلك فأن فيلم شمس الزناتي هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة .

فيلم الاستاذ:

على جانب أخر، بدأ الفنان محمد إمام مع المخرج شريف عرفة فى التحضير إلى فيلمه الجديد والذى يحمل اسم “الاستاذ” حيث انتهى مؤخرا من تاليفه أيضا.

شريف عرفة اختار لبطولة الفيلم الفنان محمد إمام ومن المقرر أن يبدأ تصويره بعد انتهاء تصوير فيلمه “ابو نسب” ويتبقى له بضعة أيام.

فيلم أبو نسب:



وروج الفنان محمد عادل أمام لفيلمه الجديد “أبو نسب” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق إمام على البوستر الدعائي للعمل: “اول صورة من فيلمي الجديد قريباً ان شاء الله وكل سنة وانتوا طيبين”.

يُشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم “عمهم”، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كلا من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

فيلم انتيم مراتي:

ويدخل الفنان محمد إمام، فيلم جديد بعنوان «أنتيم مراتي» وتشاركه في البطولة الفنانة دينا الشربيني، ويدور الفيلم في إطار كوميدي يتعاون خلاله الثنائي مع المخرج أحمد الجند، ومن المقرر عرض الفيلم خلال صيف 2024.

اطلاق اسم الزعيم على الدورة الـ 16 لمهرجان المسرح

في سياق مختلف، أعلن مؤخرًا المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، إطلاق اسم الزعيم عادل الإمام على الدورة الـ 16 من المهرجان والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 27 يوليو، وحتي 12 أغسطس، وذلك تكريما لما قدمه الفنان خلال مسيرته الفنية الكبيرة من أعمال مسرحية متنوعة ومتميزة.

آخر أعمال عادل إمام

الجدير بالذكر، أن مسلسل فلانتينو والذي عرض في موسم رمضان 2020، هو أخر أعمال الزعيم عادل إمام، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: دلال عبد العزيز، حمدي المرغني، محمد الكيلاني، طارق الإيباري هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، وهو من إخراج رامي إمام وتـأليف أيمن بهجت قمر.

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