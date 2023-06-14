ممثل ينشر صورة نادرة من حفل زفاف راغب علامة برفقة ممثلتين شهيرتين.. لن تصدّق كيف ظهروا قبل 26 سنة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 02:44 مساءً - نشر الفنان الكوميدي نعيم حلاوي صورة نادرة من حفل زفاف الفنان راغب علامة. وفي الصورة تبدو كل من الممثلة رولا شامية والممثلة ناتالي نعوم اضافة الى حلاوي الذين شكلوا في تلك الفترة ظاهرة فنية كوميدية.

وترك الجمهور تعليقات ايجابية تشيد بجمال زوجة السوبر ستار، جيهان علامة، والتي لا تزال تحافظ على جمالها الطبيعي دون التكلف بعمليات التجميل.

صورة نادرة من حفل زفاف راغب علامة وزوجته جيهان

وحضر الحفل نجوم الوسط الفني، كما شاركوا في الغناء في الحفل، من بينهم الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان السوري جورج وسوف

نعيم الحلاوي ينشر صورة نادرة من زفاف راغب علامة عام 1997

زوجة راغب علامة

وأعلن النجم اللبناني راغب علامة يوم 18 يناير عام 1966، عن زواجه من مواطنته المصممة جيهان العلي، وفي سنة 1997 أنجبت أول طفل تم إطلاق أسم “خالد” عليه، وفي سنة 2001 انجبت طفلها الثاني الذي حمل إسم “لؤي”.ولا يزال حتى اليوم متزوجاً منها

صورة للفنان راغب علامة وزوجته جيهان قبل 26 عامًَا

صور جديدة من عيد ميلاد راغب علامة

من ناحية أخرى، نشر خالد علامة صور جديدة من عيد ميلاد والده الفنان راغب علامة عبر تويتر، تدلّ على عمق العلاقة العائلية المترسخة بين راغب وولديه لؤي وخالد، بالاضافة الى زوجته جيهان.

من جهة ثانية، يحرص خالد علامة على اعتماد لوك جديد منذ فترة، حيث اعتمد اللحية الطويلة ونظارات شمسية.

وكان راغب احتفل بعيد ميلاده الـ 61 في منزله وسط بيروت بحضور عدد من المشاهير والوجوه الإعلامية،

تميز الحفل بأجواء مليئة بالحب والسعادة التي انعكست على وجوه الحضور خاصة النجم اللبناني وعائلته.

كما هو معتاد، تألق راغب علامة بطاقة إيجابية لا تُضاهى خلال احتفاله بعيد ميلاده. قدم خلال الاحتفال مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، مما أضفى رونقًا خاصًا على الأمسية. تمنى الجميع له دوام الصحة والعافية، وأعربوا عن أمنياتهم بأن يكون النجاح حليفًا له في جميع مجالات حياته.

«كتير حلوين».. جديد راغب علامة

على صعيد آخر، انتهى راغب علامة من تصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة “في كتير حلوين” في العاصمة اليونانية أثينا حيث تولّى عمليّة الاخراج PickCodes الذي سبق وتعاون مع راغب في كليب أغنية “تركني لحالي”.

وكان “علامة” قد نشر صورة له ولشقيقه خضر عبر خاصية الستوري على تطبيق “إنستجرام”، ظهرا فيها وهما يستريحان من عناء يوم تصويريّ طويل، داعيًا جمهوره الى ترقّب أغنيته الجديدة.

كما بدأ راغب بالترويج لجولته الفنيّة الأميركيّة المنتظرة في شهر أيلول/سبتمبر القادم، وهي الثانية له في أقلّ من عام بعد جولة مصغّرة حققت نجاحًا منقطع النظير . وسيلتقي الفنان اللبناني جمهوره العربي وعشاق فنّه في الأوّل من أيلول/سبتمبر في العاصمة الأميركية واشنطن، ويتابع جولته في الثامن منه في ولاية ميامي، ليختم سلسلة الحفلات في ولاية هيوستن في الخامس عشر من الشهر نفسه.

الخليج 365

الخليج 365