أقترب من الـ100 ألف جنية.. بسعر صادم أمينة خليل تستفز الجمهور بفستان فوق الركبة مطرّز بالورود – (صور)

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 03:50 مساءً - شاركت النجمة الشابة أمينة خليل جلسة تصوير جديدة مع متابعيها، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية.

سعر فستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير لها

وظهرت أمينة خليل بفستان قصير باللون الوردي مصنوع من الجبير، ومطرز بورد ثلاثي الأبعاد من نفس اللون، وبأكمام طويلة.

وكان فستان أمينة خلبل من تصميم دار أزياء Zimmerman، ويصل سعره إلى 2875 يورو، أي ما يعادل 96 ألف جنيه.

أمينة خليل

وأحتارت أمينة خليل تسريحة شعر تبرز من جمال ملامح وجهها؛ فقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة للأعلى.

أمينة خليل

واعتمدت أمينة خليل في إبراز جمال ملامحها بمكياج ناعم؛ حيث ارتكزت على مكياج ناعم وجذاب بألوان وردية، تناسب مع لون فستانها.

أمينة خليل

ولم تتكلف أمينة خليل في ارتداء الإكسسورات، فقد أختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها.

أمينة خليل

أمينة خليل

ومؤخرًا، كانت كشفت الفنانة أمينة خليل، عن جوانب مهمة من حياتها الشخصية، خلال حلولها ضيفة على برنامج “طريق تالت”، الذي يذاع ضمن الخريطة البرامجية لشهر رمضان.

وأوضحت أمينة خليل أن عائلتها لعبت دورا كبيرا في بناء شخصيتها، قائلة: أهلى مسكوا إيدي في الطريق اللي اخترت أمشي فيه شخصيتي أو شغلي أو اختياراتي في الحياة ومفرضوش عليا طريق معين.

أمينة خليل: بابا وماما حنينين

واستطردت: بابا وماما حنينين ومتفتحين العقل وخلوني أنشأ في بيئة متفتحة التفكير ومهتمين جدا بتعليمي والبيت يبقى كويس وسعيد على قد ما يقدروا.. ودعموني جدا لما قررت أبقى ممثلة رغم الضغوط من أفراد تانية من العيلة لإنه مكنش قرار سهل بس دلوقتي الموضوع بقى متقبل أكتر.



وعن علاقتها بأصدقائها، قالت أمينة خليل في نفس اللقاء: الأصدقاء بياخدوا حيز كبير جدا من حياة أي بنت سواء بنات أو شباب.. في أصدقاء لما مهمين جدا مع نجاحي عمرهم ما غيروا طريقتهم معايا.. ولا حسيت ان في استغلال للنجاح بتاعي.

أمينة خليل تتحدث عن الخذلان

أما عمن تخاذلوا معها، أوضحت أمينة خليل:” في ناس تانية اتغيروا معايا وظهروا على حقيقتهم وعيطت بدل الدموع دم كتير لإني حاسة إني اتخذلت وأنا كنت بحبهم أوي.

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تحاول دائما عدم التأثر بما تمر به موضحة:”بحاول لما اكتشف الحقيقة مقلبش إنسانة خوافة وعيني في وسط راسي وأعمل ألف حساب لأي شخص”.

وكشفت أمينة خليل عن أقرب شخصية لها قائلة:” دكتورة ليلى سعد هي أمي الروحية وصديقتي جدا وبتتفرج على كل أفلامي ومسلسلاتي وعارفة كل حاجة في حياتي كانت بتدرس لي تمثيل وحببتني في الفن”.

أما عن مسلسلها المفضل، فأوضحت أمينة خليل:” بحب مسلسل عائلة الحاج متولي وكنت عاوزه أعمل أدوار كل الستات وكنت بتفرج عليه وبقول عاوزة أبقى زي غادة عبد الرازق.. واتفرجت عليه عشري مليون مرة”.

وتحدثت أمينة خليل عن الدور الذي قدمته ومقرب لها، قائلة:” كل الأدوار اللي عملتها بحبها وأثرت فيا بس نازلي في جراند أوتيل كان طفرة في حياتي.. كان في روح موجودة في المسلسل ده مش هتتعوض وكنا كلنا صغيرين أوي”.

أحدث أعمال أمينة خليل

وعرض لأمينة خليل مؤخرًا مسلسل “الهرشة السابعة” والذي نافست به ضمن موسم رمضان 2023 الماضي وشاركها البطولة كلاً من محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

يُذكر أن أمينة خليل تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية منها “فيلم شماريخ” بطولة آسر ياسين، وفيلم “وش في وش” بطولة محمد ممدوح، وأخيراً بفيلم “شقو” مع عمرو يوسف والمقرر عرضهم تجارياً خلال العام الجاري.

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