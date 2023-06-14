بسبب ڤيديو راقص.. حلا شيحة تشتبك مع متابعيها: «إحنا مجانين وسيبنالكم العقل» – شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 03:50 مساءً - شاركت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو لشقيقتها رشا شيحة أثناء رقصها على المسرح، معربة عن إعجابها الشديد بها.

ونشرت «حلا» الفيديو عبر حسابها على «إنستجرام» وكتبت: «رشروشة أنتي مذهلة وموهبة، هكذا يلا نقدم عرض معًا».

وعلق أحد المتابعين على الفيديو الذي نشرته حلا وكتب: «مسكينة»، لترد حلا قائلة :«انتوا اللي مساكين».

وكتب متابع آخر قائلًا: «مجانين»، لتعلق عليه الفنانة حلا شيحة قائلة: «إحنا مجانين خلي العقل لحضرتك».

وعلق أخر قائلا: «حلا انتي جميلة متزعليش من كلام الناس ليكي ولا تردي عليهم اصلا»، لترد عليه حلا شيحة برموز الحب.

حلا شيحة تظهر بدون حجاب

وصدمت الفنانة حلا شيحة جمهورها مؤخرًا، بعد انتشار أبناء انفصالها عن زوجها معز مسعود بسبب الغيرة، ومسحها للصور التي تجمعهما من على موقع السوشيال ميديا إنستجرام، بظهورها مرة أخرى في صور بدون حجاب.

حلا شيحة ترغب في العودة للتمثيل وبسمة وهبة تدافع عنها

من ناحية أخرى، اثارت الممثلة المصرية حلا شيحة، جدلا كبيرا داخل الوسط الفني في مصر، حول رغبتها في العودة للتمثيل مجددا بعدما اعتزلت مؤخرا.

ووسط حالة انقسام داخل الوسط الفني تجاه قرار الفنانة حلا شيحة العودة لمزاولة نشاطها،دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن فكرة عودة حلا شيحة الى التمثيل، بعد ظهورها أخيراً في العديد من الصور بدون الحجاب.

وقالت بسمة: “ليه لما فنانة تلبس الحجاب الناس تشوفها رابعة العدوية، ولما تخلع الحجاب يشوفوها إبليس، وكلامي ليس معناه التشجيع على خلع الحجاب، بالعكس أنا أشجع على الحجاب وهو فرض”.

وأضافت: “الفترة الماضية فوجئنا بإن حلا شيحة خلعت الحجاب، وربما تكون انفصلت عن زوجها أو بينهم مشاكل، ونزّلت بوست اعتذرت فيه عن تصريحاتها وقت ما كانت زوجة الداعية معز مسعود، وطلبها حذف مشاهد من فيلمها مع تامر حسني. مش من حق الناس تقول لحلا شيحة مترجعيش التمثيل، أو يقول شخص إنها محدودة الموهبة، حلا مش محدودة الموهبة وناس كتيرة بتحبّها، لأن طيبتها باينة على وشّها”.

آخر أعمال حلا شيحة

يُذكر أن حلا شيحة التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب ثم عادت للفن بعد ١٣ عام من الاعتزال.

قدمت بعض الأعمال الفنية وكان آخر أعمالها فيلم “مش أنا” ثم اعتزالت الفن مره أخرى وبالرغم من انتشار أخبار عن انفصالها عن زوجها وخلعها للحجاب مرة أخرى إلا أنها لم تعلن عودتها للفن.

فيلم “مش أنا” من بطولة تامر حسني ، حلا شيحة ، ماجد الكدواني ، إياد نصار ، سوسن بدر وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبًا عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالى الأحداث.

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