مهنة شيرين قبل الشهر ستصدمك والمفاجأة في مؤهلها واسمها الحقيقي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 يونيو 2023 03:50 مساءً - قالت الممثلة شيرين إن اسمها الحقيقي أشجان محمد السيد عزام، وإن شخصيتها خجولة جدًا، ولما كان حد يكلمها كانت تخاف ووجهها يعرق.

وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب» على قناة «TeN»، ، أن «شيرين شخصيتها مختلفة عن أشجان، واستطعت الحفاظ على ملامحي طوال رحلتي الفنية».

شيرين تكشف اسمها الحقيقي

تابعت: «لا أحب الكذب أبدًا، ولا يوجد أبيضًا أو أسودًا في الكذب، والسر في الحفاظ على ملاحمي أني عمري ما جوعت أو غيرت من أي حد»، مضيفة: «راضية دائمًا بحياتي ولدي قناعة بكل حاجة».

تصريحات الفنانة شيرين

ولفتت الفنانة شيرين، إلى أنها تتذكر موقف لها مع والدها الراحل، حيث ذهبت إلى والدها وهي في العاشرة من عمرها وأخبرته بأنها تريد الخروج من معهد الباليه، مستكملةً: «قولت له وأنا في تانيه باليه، خرجني من المعهد ده أنا مش عايزة أستنى فيه».

وأشارت إلى أن والدها سألها عن السبب، قائلةً: «قال لي إيه اللي حصل؟، انتي كنتي مبسوطة جدا، قولتله أنا المفروض أجيب 100 في الامتحان، إزاي أجيب 99».

وتابعت: «مكنتش بغيب يوم عن معهد الباليه، بروح قبل ميعادي، وأحذيتي مضبوطة، لبسي مضبوط، والشرايط متخيطة ، والدها تعلم روسي ىمخصوص حتى يتمكن من سؤال الخبراء بدون وسيط».

الفنانة شيرين

هي ممثلة وراقصة باليه، ولدت في 10 أكتوبر 1956، درست بكلية الحقوق ثم التحقت بالمعهد العالي للباليه، كانت ترغب في أن تكون راهبة أو مضيفة طيران ولكنها اختارت التمثيل رغم دراستها للحقوق

اسمها الحقيقي هو أشجان محمد السيد عزام ، وبعد مشاركتها في مسلسل عيون حيث قدمت دور فتاة تدعى شيرين ، قررت أن تختار اسم شيرين ليكون اسمها الفني.

وبررت الفنانة المصرية شيرين اختيارها لهذا الاسم، حيث قالت إنها لا تحب اسمها الحقيقي أشجان لكونه يدل على الحزن والشجن، بعكس شيرين الذي رأته يدعو للبهجة والفرح

وبدأت شيرين حياتها الفنية أواخر السبعينات، بالمشاركة بأدوار صغيرة في مسلسلات تليفزيونية، مثل (بنت الأيام) عام 1977، (السمان والخريف) عام 1978، ومع بداية الثمانينات زادت شهرتها بعضها قيامها ببطولة مسلسل (عيون) 1980، وأيضا عندما حلت كبديلة للفنانة (هويدا) في بطولة (مسرحية المتزوجون) 1981 وهو الذى الذى قدمته ببراعة زادت من شهرتها وتم تصوير العرض المسرحى فى وجودها.

شيرين وحياتها الخاصة

تزوّجت الممثلة المصرية شيرين مرّة واحدة فقط من المخرج محمد أسامة لعشر سنوات فقط، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ميريت أسامة التي عملت بالتمثيل لفترة

ويذكر أن ميريت كانت قد شاركت في مسلسل الرجل العناب ، وفيلم حسن ومرقص وفيلم حلم عزيز ، وفيلم هاتولي راجل ، ثم قررت ترك التمثيل واتجهت لتقديم برامج الطبخ

وحكت الممثلة شيرين عن زواجها من المخرج محمد أسامة، حيث اعترفت أنها تزوّجته بالعقل، وبعد أن علمت بحملها حاولت الإجهاض لتأكدها أن هذا الزواج لن يستمر إلا أن طبيبها رفض فاحتفظت بالجنين

وعن شكل علاقتها بزوجها قبل الانفصال، أكدت شيرين أنها عانت طوال العشر سنوات وظلّت على ذمته طوال هذه المدة وتغاضت عن ضربه لها من أجل ابنتها ميريت فقط

آخر أعمال الفنانة شيرين

ويعد مسلسل تغيير جو آخر أعمال شيرين، وعرض العمل في السباق رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، عصام عمر، شيرين، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف، ويتم تصوير العمل بـ لبنان، والمسلسل متكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

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