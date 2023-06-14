شكرا لقرائتكم خبر عن "حكايات وبدايات" شعار النسخة الرابعة من مهرجان عمان السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان عمان السينمائي الدولي عن تيمة دورته الرابعة المرتقبة والتي ستعقد خلال الفترة ١٥- ٢٢ أغسطس المقبل، حيث يدعو المهرجان صنّاع الأفلام والخبراء في قطاع الأفلام وهواة السينما لحضور عروض وأنشطة سينمائية متعددة تحت شعار "حكايات وبدايات".

وأفاد بيان إعلامي للمهرجان أن تيمة "حكايات وبدايات" تعكس جهود المهرجان المكرسة لدعم المواهب الناشئة وترويج رواياتهم على الشاشة.



مهرجان عمان السينمائي

أعربت ندى دوماني، مديرة المهرجان وإحدى مؤسسيه، عن تطلعها للدورة القادمة قائلة: "يعزز المهرجان مكانته كمساحة تحتفي بالمواهب الجديدة وبلغة سردية عالمية تحرّك المشاعر وتحفّز على النقاشات، بالإضافة إلى الفن والإبداع في الإنجازات العربية الأولى. فيما نحتفل بعامنا الرابع، يبقى فريق العمل متحمسا كما في بداياته وواثقا أن حيوية المهرجان ستلقى استحسان الجمهور."

أناط المهرجان هذا العام فنّانين أردنيين - غدير سعيد السعافين ولطفي زايد – بمهمة ابتكار وتصميم ملصقي المهرجان وأيام عمان لصنّاع الأفلام. ويجدر التذكير إلى أن الفائزين في المهرجان يحصلون على جائزة "السوسنة السوداء".

قالت السعافين، مصممة ملصق المهرجان: "عملت على مزج المدرّج الروماني (وسط عمّان) وبتلات السوسنة السوداء بالكثير من الألوان والأشكال التي تعبّر عن فن السينما واشراقه. أردت ربط رمزية المدرج، وما يحمله من بعد فني ودرامي، برونق وفرح ونبض البدايات."

أما لطفي زايد فقد خيّر أسلوبا تجريديا في تصميمه لملصق "أيّام عمّان لصنّاع الأفلام"، وهو برنامج مخصص للمهنيين، إذ قرر "اختيار السوسنة السوداء ورموز الفيلم ليعكس واقع عمّان العريق بأسلوب عصري وحديث".

وفّق الفنّانان بين تصميمهما لينتج عن ذلك خليط فنّي حيوي وزاهٍ يتماشى مع رؤية المهرجان النابضة الذي سيأخذ الجمهور في رحلة من القصص غير المتناهية.