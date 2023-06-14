شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني بطل خارق يحمل أتوبيسا بيده على البوستر الثاني لفيلم "تاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسني بوستر تشويقيا ثانيا لفيلمه الجديد "تاج" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، وظهر تامر خلال البوستر بهيئة البطل الخارق الذي يحمل أتوبيس بإحدى يديه، حيث نشر تامر حسني بوستر الفيلم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقا عليه: "انتظرونا ان شاء الله في العيد تاج"، وسط تفاعل الجمهور.

يذكر أن النجم تامر حسنى انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "تاج"، الذي تدور أحداثه فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد، هالة فاخر، والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

ويعد هذا الفيلم ثانى التعاون الثاني الذي يجمع تامر حسنى بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى.

ويستعد تامر حسنى لإحياء حفلا غنائيًا فى تونس غدا الخميس، ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.