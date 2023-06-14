شكرا لقرائتكم خبر عن بالزفة الموسيقية والورود.. استقبال حافل للفنان تامر حسني في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار تونس استقبالا حافلا للفنان تامر حسني من قبل جماهيره من الشعب التونسي الشقيق، الذي استقبله بالزفة الموسيقية والورود حتى فندق إقامته، حيث من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا غدا الخميس في تونس.

ويعد المطرب تامر حسني، الفنان العربي الوحيد الذي يتمتع بمحبة استثنائية خاصة بين الشعوب العربية وعرب المهجر في جميع دول العالم، حيث يستقبله محبوه من الشعوب العربية بحفاوة واحتفالات كبيرة بداية من وصوله المطارات وسط تجمعات جماهيرية.

ويمكنكم مشاهدة المزيد من احتفالات استقبال تامر حسني على اليوتيوب عند كتابة استقبال تامر حسني في استراليا، فرنسا، المغرب، تونس، سوريا.

وطرح الفنان تامر حسني، بوسترا جديدا لفيلم تاج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر تامر حسني في البوستر وهو يحمل سيارة بيد واحدة، وعلق على الصورة كاتبًا: “انتظرونا ان شاء الله في العيد تاج”.