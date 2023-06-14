شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: علاقتى بالحيوانات شاعرية وحمستنى أكثر لفيلم " 19 ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان سيد رجب شخصية حارس عقار في فيلمه السينمائي الصادر حديثا "19 ب" وينعزل عن المجتمع ليختار العيش مع حيوانات أليفة وسط عزلته الخاصة، قبل أن يقتحم غريب حياته وتتطور الأحداث.

وكشف سيد رجب في حوار لـ ”الخليج 365” أن شخصيته في الفيلم تشبه الحقيقية من ناحية حب الحيوانات الأليفة، حيث يربي قطط في مزرعته وكان لديه كلاب، وعلاقته بالحيوانات جميلة وشاعرية، وذلك كان سببا مضافا لتعلقع بالسيناريو والفيلم.

وأضاف سيد رجب: المشاعر الخارجة من الشخصية بالإضافة على علاقتها مع الحيوانات، أمر جعلني اتحمس أكثر للفيلم، خصوصا أن هذا الأمر لا يتم التطرق له كثيرا في السينما.

كما عبر سيد رجب عن سعادته بالعمل مع المخرج وائل عبد الله قائلا: من وقت طويل وأنا أتمنى العمل مع المخرج أحمد عبد الله، وكان هناك مشروع فيلم من قبل ولكنه لم يكتمل، لذلك كان فيلم 19ب بمثابة فرصة للعمل معه، خاصةً وفترات التصوير جمعت بين الاحترافية والهواية فكان العمل ممتعًا.

ويعرض فيلم "19 ب" حاليا في دور السينما المصرية، ويتتبع الشريط السينمائي قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينيات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.