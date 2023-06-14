شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن في مرمى شائعات الوفاة بالواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحقت شائعات الوفاة عدد كبير من الفنانين، إذ تنتشر هذه الأقاويل الكاذبة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليجد الفنانين أخبار وفاتهم متداولة مما يضطر بعضهم إلى الخروج لنفي الشائعة.

ليلى طاهر

آخر هؤلاء الفنانين النجمة ليلى طاهر إذ طمأنت محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد الأخبار التي أثيرت وقالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365""أنا زى البمب.. وكل اللى بيتقال ده كلام فارغ.. أنا تمام التمام بالعند فيهم".

وأضافت ليلى طاهر: "الخبر مش جديد.. ومش عارفة ليه مركزين مع النجوم الكبار"، مطالبة بعقاب رادع لكل من يروج الشائعات على السوشيال ميديا ويسىء لنجوم مصر.

وقالت ليلى طاهر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الخبر مش جديد.. ومش عارفة ليه مركزين مع النجوم الكبار.. أنا مستغربة جدا، إيه الهدف من كتابة خبر غير حقيقى".

وتابعت: "إيه الفائدة وإيه المصلحة من موتى؟ إن كانت المصلحة تحقيق عدد من المشاهد فهذا لن يحدث، لأن الخبر سرعان ما يتم نفيه على أنه شائعة كاذبة، فخلال ساعة واحدة الجميع عرف إن الكلام ده غلط".

وعن استقبالها للخبر كشفت: "أنا بتخض لما بقرأ الخبر ده، لكن اكتشفت أنه جاء فى مصلحتى لأن كل الناس تكلمنى بحب واهتمام".

وعن أول اتصال تلقته للتأكد من الخبر، قالت: "أول من كلمنى عدد كبير من الصحفيين، ويعد نشر تلك الأخبار كنت داخلة نادى الجزيرة فالتف حولى رواد النادى للاطمئنان علىّ".

وتابعت: "أما من الوسط الفني أول حد كلمنى من الفنانين الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، ونفى هذا الخبر إلى كل الجهات، وأتمنى أن تقوم النقابة بدور قضائى لوقف هذه الشائعات، لأن الفنان المصرى ليس ملك نفسه".

عادل إمام

الفنان عادل إمام أماته رواد مواقع التواصل الاجتماعى عشرات المرات ويعد أكثر الشائعات رواجا على السوشيال ميديا، وذات مرة توجه بعض معارفه إلى منزله لتقديم العزاء، فاستقبل معزيه ضاحكًا وهو يقول: "خايف لما أموت بجد محدش يصدقنى".

وتعليقا على هذه الشائعات، قال الزعيم: "ده كل شوية طلع شائعات يعني إيه وكويس إنه الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش".

وردًا على سؤال، كيف يعيش عادل إمام قال: "لديّ عزبة وبيتي أعيش فيه مع أولادي وأحفادي وسعيد جدا الحمدالله وفرحان بيهم وهما فرحانين بيّ".

طاردت ميرفت أمين شائعة وفاتها، وطمأنت جمهورها على صحتها نافية شائعة وفاتها، وقالت فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إنها بخير وبصحة جيدة الحمدلله، واصفة شائعة وفاتها بالسخيفة مطالبة جمهورها ومحبيها عدم تصديق مثل هذه الشائعات.

كما لم ينج النجم صلاح السعدنى من شائعات الوفاة وهو الخبر الذى نفاه أكرم السعدنى فى منشور له عبر فيسبوك أن كل ما تردد عن ذلك هو محض شائعات نافيًا صحة ما تردد عن وفاة شقيق والده صلاح السعدني وكتب: "ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر ويديم عليك نعمة الصحة العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر أول وأهم معلم لنا فى طفولتنا أنا وشقيقتى هالة".

كان الظهور الأخير للنجم القدير صلاح السعدنى العام الماضى فى يوم ميلاده الذى أتم به سن الـ77 وكان عام 2013 آخر ظهور فنى له من خلال مسلسل "القاصرات" للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.