شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، وذلك على هامش تكريم نماذج مصرية ملهمة من محافظة الإسكندرية، وتسلم التكريم ابنه الفنان محمد محمود عبد العزيز.

كما كرم الرئيس السيسي عددا من النماذج الناجحة والملهمة من أهالى الإسكندرية، حيث كرم الشهيد مقدم عماد الركايبى، والذى استشهد فى أبريل 2017 خلال هجوم إرهابي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتتسلم الجائزة زوجته.

كما كرم الشهيد رقيب أول أمنية رشدى، يتسلم عنها الجائزة والدها محمد رشدى، ومحمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال بالإسكندرية والذى قدم خدمات رجال الصناعة.

وكرم الرئيس السيسي، الدكتور أحمد مصطفى أستاذ زائر بلندن وهو حجة فى مجال الفن والتصميم الإسلامى، وتمكن من خلق نسيج متوافق بين موهبته كمصور وخطاط، وفيبى وصفى مديرة مدرسة بكندا واختيرت ضمن 100 امرأة ملهمة فى كندا عام 2021 ، والكاتب عيسى بيومي مهندس وكاتب وروائي، وفيفيان معوض مصممة أزياء من الإسكندرية وتمكنت من إنشاء خط أزياء وتصدرت تصميماتها للخارج.

وكرم الرئيس السيسي الدكتور عبد السلام عيد إبراهيم، فاز بجائزة النيل فى مجال الفنون عام 2023، وسارة أحمد السيد البطلة الرياضية من ذوى الهمم تفوقت فى عدة ألعاب وحصدت جوائز عدة بخلاف موهبتها الثقافية.