شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تجرى بروفة مع الرحباني استعدادا لأولى حفلاتهما بالأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري المطربة اللبنانية هبه طوجى بروفات قبل حفلها الأول في دار الأوبرا المصرية بقيادة الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى، وبمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، حيث تحيي الحفل يوم الجمعة المقبل الساعة 8 ونصف مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا



بروفات هبة طوجي قبل الحفل

أعدت هبة طوجى مجموعة من مميزة من أعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية لحنها الموسيقار أسامة رحبانى ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة منها حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لونبقي سوا، حبيبي خلاص، قل لى يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لابداية ولا نهاية ، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض، إلى جانب أغنية سلم علي مصر والتى تهديها لمصر وشعبها بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها طلعت يا محلا نورها ، حنا السكران وغيرها .



بروفات هبة طوجي قبل الحفل

جدير بالذكر ان هبه طوجى مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار اسامة الرحبانى ، ولدت في العاشر من ديسمبر عام 1987 في بيروت ، بدأت دراسة الغناء من عام 2002 حتى 2005 ، تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت الى جانب دراستها الاساسية في الأدب الفرنسي ، عملت على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج اللبناني والملحن أسامة الرحباني ، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد ، شاركت في أحد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب، من أهم أعمالها مثل الريح، عودة الفينيق، عالبال يا وطنا وغيرها.