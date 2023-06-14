شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان تكشف تفاصيل حالتها الصحية: موضوع طويل وفيه استئصال وأورام بتتحلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لقاء سويدان، تفاصيل حالتها الصحية بعد الأزمة التي مرت بها خلال الأيام الماضية، وإجراؤها عملية جراحية .

وكتب لقاء سويدان عبر حسابها على "فيس بوك": الحمد لله دائمًا.. العملية اللي عملتها مكانتش تجميل.. موضوع طويل وفى استئصال وأورام بتتحلل.. وإمبارح كمان كان فى مشكلة فى الجلد انتهت بكى ليزر علشان ماتتحولش لورم".

وأضافت لقاء سويدان: أما ضرسي اللي وقع لوحده وهو سليم، لسة الأسبوع الجاي نشيل الجذر بجراحة صغننة و نبدأ في زراعة واحد جديد..أهم حاجة الصحة.. والحمد لله جدا جدا".

كانت قد تغيبت الفنانة لقاء سويدان عن فعاليات مهرجان "فرنسيسكان جوت تالنت"، الجمعة الماضى، التي كانت من المقرر أن تشارك خلاله كعضو لجنة تحكيم، وهو المهرجان الأول الذى يقيمه المركز الكاثوليكى المصرى للسينما لمواهب الأطفال بمدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، من الحضانة حتى الصف الثالث الإعدادى، حيث خضعت لقاء مؤخرا لعملية جراحية منعتها من الحضور، وقال الأب بطرس دانيال إنه تواصل معها وشكرها في التليفون.