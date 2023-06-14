شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك فى العرض الأول لسلسلة Secret Invasion بفستان منقوش بالزهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة الشهيرة إميليا كلارك على حضور العرض الأول لسلسلة Marvel Studios القادمة Secret Invasion، والتي تشارك بها، وظهرت وهي ترتدي فستان بلا أكمام، يمزج بين اللونين الأبيض والوردي، بنقشة من الزهور.

يبدأ عرض Secret Invasion يوم 21 يونيو الجاري، عبر منصة ديزنى بلس وهو من بطولة سامويل جاكسون، وأوليفيا كولمان ودون شيدل وإميليا كلارك.



ايمليا كلارك من عرض Secret Invasion

يعد Secret Invasion استمرارًا للقصة التي تم تقديمها في فيلم Captain Marvel لعام 2019، حيث صور نجم Pulp Fiction نسخة أصغر من Fury. Fury هو وكيل خاص لوكالة حكومة الولايات المتحدة الخيالية S.H.I.E.L.D. الذي يحمي العالم من التهديدات خارج كوكب الأرض.

تم الإعلان عن بدء العمل على السلسلة الجديدة "Secret Invasion" في خلال فترة الحظر خلال عام 2020.



Secret-Invasion

وسيعيد جاكسون تمثيل دور نيك فيوري السلسلة الجديدة Secret Invasion، بينما سيلعب مندلسون دور Skrull Talos كما فعل في فيلم "Captain Marvel"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ومن المقرر أن يتبع المسلسل الجديد Secret Invasion، مجموعة من الكائنات الفضائية متغيرة الشكل الذين يتسللون إلى الأرض منذ سنوات.